Nâng cao năng lực quốc phòng, quân sự và phòng thủ dân sự trong ngành Giáo dục

(GLO)- Sáng 27-10, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Bộ GD&ĐT tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác quốc phòng, quân sự; phòng, chống khủng bố và phòng thủ dân sự năm 2026 cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các sở giáo dục và đào tạo, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Dự khai mạc lớp tập huấn có GS. TS. Lê Quân - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Lớp tập huấn diễn ra đến ngày 30-10, với sự tham gia của 300 học viên là cán bộ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trên cả nước.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Minh Hoàng

Các học viên được báo cáo viên đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia, Bộ GD&ĐT, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cập nhật kiến thức về tình hình biển, đảo Việt Nam, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo; công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa trong ngành Giáo dục và những vấn đề mới trong công tác quốc phòng, quân sự.

Chương trình còn có nội dung thực hành bắn đạn thật và tham quan, nghiên cứu thực tế tại Trung đoàn Không quân 925 (Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân).

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân nhấn mạnh: Công tác quốc phòng, quân sự, phòng, chống khủng bố và phòng thủ dân sự có vai trò quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thời gian qua, công tác này trong ngành Giáo dục đã từng bước đi vào nền nếp, song một số đơn vị vẫn còn hạn chế trong tham mưu, xây dựng kế hoạch và phối hợp với lực lượng chức năng.

300 học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Minh Hoàng

Thứ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhà trường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực xử lý tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.