Xã Bình Phú đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân

(GLO)- Chiều 29-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2026. Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và hơn 100 người dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng hệ thống chính trị trong 9 tháng năm 2026 và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Xã Bình Phú tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân. Ảnh: Nam Khánh

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, người dân đã trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong đời sống; kiến nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đến chất lượng nước sinh hoạt, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường và những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Người dân xã Bình Phú nêu kiến nghị tại buổi đối thoại. Ảnh: Nam Khánh

Lãnh đạo xã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị; đồng thời trao đổi, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền và giao các bộ phận chuyên môn rà soát, tham mưu giải quyết những nội dung còn vướng mắc.

Thông qua hội nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương có thêm cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn từ cơ sở, góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.