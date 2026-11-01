Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Xã Bình Phú đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NAM KHÁNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 29-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2026. Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và hơn 100 người dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng hệ thống chính trị trong 9 tháng năm 2026 và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

xa-binh-phu-doi-thoai-lang-nghe-y-kien-nguoi-dan.jpg
Xã Bình Phú tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân. Ảnh: Nam Khánh

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, người dân đã trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong đời sống; kiến nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đến chất lượng nước sinh hoạt, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường và những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

1793327008663-2195712308225585198-2195712308225585198-473b4729b2e6a083faeb17d4d6724d4b.jpg
Người dân xã Bình Phú nêu kiến nghị tại buổi đối thoại. Ảnh: Nam Khánh

Lãnh đạo xã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị; đồng thời trao đổi, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền và giao các bộ phận chuyên môn rà soát, tham mưu giải quyết những nội dung còn vướng mắc.

Thông qua hội nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương có thêm cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn từ cơ sở, góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tin tức

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, tín dụng, đổi mới công nghệ; đồng thời hoàn thiện cơ chế ươm tạo và nâng cao trách nhiệm thực hiện chính sách, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được sử dụng đúng mục tiêu, mang lại hiệu quả thực chất.

Đại biểu Siu Hương đề xuất làm rõ tiêu chí thu hồi đất vì lợi ích công cộng

Đại biểu Siu Hương đề xuất làm rõ tiêu chí thu hồi đất vì lợi ích công cộng

Tin tức

(GLO)- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị bổ sung các tiêu chí đánh giá lợi ích công cộng của dự án, bảo đảm việc thu hồi đất bắt buộc có căn cứ rõ ràng, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Hoàn thiện chính sách pháp luật, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và người dân

Hoàn thiện chính sách pháp luật, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và người dân

Tin tức

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện quy định về quản trị doanh nghiệp chứng khoán, kiểm soát cạnh tranh trên nền tảng số, nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng và đổi mới chính sách phát triển nhà ở theo hướng đáp ứng nhu cầu thực tế, khả năng chi trả của người dân.

Phường Diên Hồng quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Phường Diên Hồng quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Tin tức

(GLO) - Sáng 27-10, Thường trực Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo UBND phường và các phòng, ban chuyên môn nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm theo hướng rõ trách nhiệm, sát thực tiễn

Hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm theo hướng rõ trách nhiệm, sát thực tiễn

Thời sự

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị thống nhất đầu mối quản lý, chuyển mạnh sang hậu kiểm dựa trên nguy cơ, hoàn thiện quy định theo hướng dễ thực hiện, phù hợp năng lực của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cơ quan quản lý.

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

Tin tức

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị siết chặt điều kiện chỉ định thầu, bảo đảm cạnh tranh thực chất, tăng minh bạch trong mua sắm thiết bị y tế, tăng cường hậu kiểm... nhằm bảo đảm cạnh tranh, nâng cao hiệu quả đấu thầu.

Tháo gỡ vướng mắc trong phân bổ, quyết toán ngân sách

Tháo gỡ vướng mắc trong phân bổ, quyết toán ngân sách

Thời sự

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất, bổ sung cơ chế bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, tạm cấp ngân sách cho các khoản chi cấp bách, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

Tin tức

(GLO)- Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực, kết nối nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật Bản, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch là những nội dung trọng tâm được tỉnh Gia Lai đề xuất tại buổi làm việc với chính quyền TP. Ashikaga (tỉnh Tochigi, Nhật Bản) vào sáng 22-10.

Gia Lai thúc đẩy hợp tác với tỉnh Tochigi

Gia Lai thúc đẩy hợp tác với tỉnh Tochigi

Tin tức

(GLO)- Chiều 22-10, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã làm việc với chính quyền tỉnh Tochigi (Nhật Bản) nhằm thúc đẩy hợp tác giữa 2 địa phương. Phó Thống đốc tỉnh Tochigi Akaiwa Hirotomo tiếp và làm việc với đoàn.

null