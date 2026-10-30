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Lãnh đạo xã Phú Túc đối thoại với nhân dân

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VŨ CHI VŨ CHI
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(GLO)- Sáng 30-10, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2026.

Các đồng chí: Hồ Văn Thảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đặng Hoài Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị đối thoại.

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﻿Quang cảnh hội nghị đối thoại. Ảnh: Nguyễn Chi

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, đã có 13 người dân với 28 ý kiến, kiến nghị gửi tới lãnh đạo xã. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: đầu tư nâng cấp đường giao thông, hệ thống mương thoát nước, đèn chiếu sáng giúp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các thôn; chế độ, chính sách cho người có công, các chi hội, đoàn thể các thôn buôn sau sáp nhập; khó khăn trong làm bìa đỏ bị mất, làm căn cước công dân hết hạn; việc nộp tiền phạt vi phạm giao thông phải đi phường Ayun Pa gây khó khăn cho người vi phạm.

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Người dân xã Phú Túc kiến nghị tại buổi đối thoại. Ảnh: Nguyễn Chi

Bên cạnh đó, người dân cũng nêu kiến nghị lắp đặt wifi ở hội trường thôn để thuận tiện cho công việc; tăng cường làm bìa đỏ lưu động tại các thôn buôn xa trung tâm hỗ trợ người dân; xây nhà vệ sinh tại công viên Phú Túc; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, bị bệnh buôn Thành Công…

Các ý kiến, kiến nghị của người dân đã được lãnh đạo xã, các ban, ngành trả lời thấu đáo ngay tại hội nghị. Với những kiến nghị vượt thẩm quyền, lãnh đạo xã ghi nhận để kiến nghị đến cấp trên, trả lời người dân trong thời gian sớm nhất.

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