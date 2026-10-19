Kiến nghị hoàn thiện các giải pháp phát triển bền vững

(GLO)- Tham gia thảo luận ở tổ, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều giải pháp mang tính bền vững như: phát triển thị trường tín chỉ carbon, thúc đẩy khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ công; đồng thời tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ quốc phòng, an ninh...

Thúc đẩy tăng trưởng xanh, mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ

Thảo luận tại tổ vào chiều 18-10, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đề nghị Chính phủ nghiên cứu cơ chế đột phá để phát triển thị trường tín chỉ carbon, lĩnh vực có tiềm năng, gắn với các cam kết về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đề nghị Chính phủ nghiên cứu cơ chế đột phá để phát triển thị trường tín chỉ carbon. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Theo đại biểu, nếu được đầu tư, khai thác hiệu quả, thị trường tín chỉ carbon có thể tạo thêm nguồn thu từ hoạt động trao đổi tín chỉ quốc tế, thu hút vốn đầu tư và bổ sung nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường.

Vì vậy, cần sớm hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng cơ chế vận hành phù hợp và định hướng đầu tư rõ ràng, gắn với các chương trình hành động về tăng trưởng xanh.

Cùng với đó, đại biểu (ĐB) Lý Tiết Hạnh nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp. Chính phủ cần đẩy nhanh quy hoạch các vùng phòng, chống thiên tai; di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao; nghiên cứu, ứng dụng vật liệu mới, trồng rừng thay thế, củng cố hệ thống đê điều và các công trình phòng, chống thiên tai.

Yếu tố an toàn, khả năng chống chịu trước thiên tai cần được tính toán ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế và xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia.

ĐB Nguyễn Thị Mai Phương đề nghị bổ sung giải pháp hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Đối với lĩnh vực khoa học - công nghệ, ĐB Nguyễn Thị Mai Phương cho rằng: Trong điều kiện nguồn lực trong nước còn hạn chế, cần mở rộng hợp tác quốc tế để huy động tri thức, công nghệ và năng lực nghiên cứu. Hợp tác không chỉ dừng ở việc thu hút chuyên gia, vốn và công nghệ vào Việt Nam mà cần mở rộng các hoạt động nghiên cứu xuyên biên giới, tận dụng nguồn lực nghiên cứu toàn cầu.

Theo đại biểu, bổ sung giải pháp hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sẽ góp phần nâng cao năng lực khoa học - công nghệ quốc gia, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Tháo gỡ khó khăn ở cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ công

Từ thực tiễn tổ chức hoạt động tại địa phương, ĐB Đinh Ngọc Quý đề nghị có giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong vận hành trạm y tế cấp xã sau khi chuyển về UBND cấp xã quản lý. Một số nơi còn thiếu nhân sự kế toán, gây khó khăn cho hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp.

ĐB Đinh Ngọc Quý đề nghị tiếp tục củng cố mạng lưới y tế cơ sở, y tế ban đầu; đào tạo, bổ sung nhân lực phù hợp với từng cấp chuyên môn. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Đại biểu kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu cơ chế phù hợp, bảo đảm trạm y tế cấp xã có đủ điều kiện hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Đồng thời, ĐB Quý đề nghị tiếp tục củng cố mạng lưới y tế cơ sở, y tế ban đầu; đào tạo, bổ sung nhân lực phù hợp với từng cấp chuyên môn, đồng thời quan tâm khắc phục chênh lệch về số lượng bác sĩ giữa đô thị và nông thôn, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh có chất lượng.

Đại biểu cũng lưu ý yêu cầu phát triển công nghiệp dược trong nước. Hiện thuốc sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 75% về số lượng thuốc sử dụng trong khám, chữa bệnh, nhưng chỉ chiếm 45-50% tổng giá trị thị trường; khoảng 90% nguyên liệu sản xuất thuốc vẫn phải nhập khẩu.

Từ thực tế này, đại biểu đề nghị có chính sách đầu tư phù hợp, thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất thuốc và chủ động nguồn nguyên liệu, từng bước nâng cao năng lực tự chủ của ngành dược trong nước, góp phần bảo đảm an ninh y tế.

Về giáo dục, đại biểu Quý cho biết cả nước hiện thiếu khoảng 104.000 giáo viên, tăng so với mức 94.000 người cách đây khoảng 5 năm. Tình trạng thiếu giáo viên còn mang tính cục bộ, tập trung ở khu vực nông thôn, miền núi và một số môn học như tiếng Anh, tin học, công nghệ thông tin, nghệ thuật.

Đại biểu đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu điều chỉnh định mức giáo viên, quy mô lớp học và sĩ số học sinh phù hợp với thực tế, hạn chế tình trạng giáo viên phải dạy vượt giờ hoặc kiêm nhiệm nhiều môn học.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với chính sách đền ơn đáp nghĩa

Tham gia thảo luận, ĐB Trần Thế Phan đề nghị quan tâm bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt cho sĩ quan quân đội chính quy được bố trí về công tác tại cấp xã từ ngày 15-1-2026.

Theo đại biểu, tại một số địa bàn, nơi ăn ở của sĩ quan còn tạm bợ, trong khi việc đầu tư trụ sở làm việc, thao trường tạo thêm áp lực đối với ngân sách địa phương.

Đại biểu kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu cơ chế hỗ trợ kinh phí phù hợp, giúp địa phương từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện để lực lượng quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng tại cơ sở.

Trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu cũng đề nghị chú trọng yếu tố lưỡng dụng khi đầu tư các công trình trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông và công trình ngầm. Việc tính toán ngay từ khâu quy hoạch sẽ giúp công trình vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa đáp ứng yêu cầu phòng thủ dân sự, ứng phó thiên tai, thảm họa và các tình huống quốc phòng, an ninh.

Đại biểu đồng thời đề xuất nghiên cứu bố trí bãi đỗ trực thăng tại những công trình, trụ sở phù hợp nhằm nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Về chính sách đối với người có công, ĐB Trần Thế Phan đề nghị nghiên cứu cơ chế hỗ trợ kinh phí thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng hằng năm sau khi các mẹ từ trần. Đại biểu cho biết: Cả nước hiện còn 4.962 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống và số lượng này ngày càng giảm theo thời gian.

Theo đại biểu, việc xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp sẽ góp phần duy trì hoạt động tưởng niệm, tri ân thường xuyên, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm của Nhà nước, xã hội đối với những người đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho đất nước.