Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-10, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn tỉnh.

Đoàn do đồng chí Trần Văn Khải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm Trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Trần Văn Khải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thương

Theo báo cáo của UBND tỉnh, thời gian qua, Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư, mở rộng, tạo nền tảng cho việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Mạng 5G đã phủ khoảng 97% khu vực dân cư; 100% thôn, làng có sóng di động, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các địa bàn. Các nền tảng số dùng chung được triển khai đến 100% sở, ngành và 135 xã, phường; 100% văn bản điện tử được ký số, liên thông, từng bước nâng cao hiệu quả xử lý công việc trên môi trường mạng.

Tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng các hệ thống thông tin, nền tảng điều hành và khai thác dữ liệu số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Việc triển khai quy trình giải quyết công việc mẫu đã giúp giảm tỷ lệ văn bản qua khâu trung gian Văn phòng từ 28,45% xuống còn 6% ở cấp sở và từ 50,04% xuống 7,5% ở cấp xã, góp phần rút ngắn quy trình xử lý, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, cá nhân được giao nhiệm vụ.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 853.000 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 96,16%; tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 96,28%.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Hồng Thương

Tỉnh đã thực hiện cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ đối với 1.713 thủ tục hành chính, với mức giảm bình quân 55,15%, vượt mục tiêu đề ra.

Đáng chú ý, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động của cơ quan nhà nước bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Các nền tảng AI thương mại được sử dụng tại 100% sở, ngành và 135 xã, phường.

Công cụ AI hỗ trợ xử lý hồ sơ đất đai đã được triển khai tại toàn bộ 135 xã, phường, góp phần nâng tỷ lệ hồ sơ đất đai giải quyết đúng hạn từ 85% trong quý I/2026 lên 91,5% trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 9-2026.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Theo đó, tiến độ giải ngân kinh phí dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn thấp; hiệu quả thực hiện một số TTHC liên thông chưa đồng đều; chất lượng dữ liệu ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu khai thác, chia sẻ.

Tỉnh Gia Lai kiến nghị Trung ương và các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện hướng dẫn về kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu; thống nhất quy trình, tiêu chuẩn đối với dịch vụ công trực tuyến và TTHC trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; có cơ chế hỗ trợ phát triển công nghiệp công nghệ số, thu hút nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy ứng dụng AI.

Phát biểu tại buổi giám sát, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh Gia Lai rất quan tâm đến việc triển khai công tác chuyển đổi số và đã đạt một số kết quả.

Hiện tỉnh cũng đang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trên các lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý, khả năng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế; đặc biệt là trong bối cảnh tỉnh thực hiện các mô hình kinh tế tăng trưởng mới, chuyển đổi các doanh nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số như: tập trung xây dựng kho dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống kết hợp mô hình tập trung và phân tán trong ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số; phân loại quản lý giữa khối Đảng và khối chính quyền khi ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số cũng như những khu vực, hồ sơ nên số hóa, ứng dụng công nghệ số.

Đối với chính quyền số, theo Chủ tịch UBND tỉnh, cần triển khai 2 nội dung là dữ liệu và AI. Trong đó, dữ liệu của tỉnh kết nối với dữ liệu của Trung ương nhưng tỉnh phải được quản lý truy cập. Tỉnh cũng xác định AI chỉ là công cụ hỗ trợ và cần ứng dụng trong cải tiến triệt để dịch vụ công.

Đối với xã hội số, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phải xây dựng được nền tảng số đơn giản, có dữ liệu và cắt giảm các TTHC; đồng thời, nâng cao khả năng sử dụng công nghệ của người dân để thực hiện được các TTHC toàn trình.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu kết luận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai và sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2024-2026.

Đồng chí Trần Văn Khải nhấn mạnh, qua giám sát thực tế, tỉnh Gia Lai đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và đạt kết quả tích cực; đồng thời, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị tỉnh Gia Lai cần rà soát và làm rõ nhằm chuẩn hóa các nội dung về nguồn lực, hạ tầng, nhân lực, dữ liệu, an toàn thông tin, số liệu về các kết quả đã đạt được trong triển khai chuyển đổi số, đặc biệt là các số liệu trọng yếu.

Cùng với đó, thống nhất phương pháp tính chỉ tiêu dịch vụ công, bổ sung chức năng ghi nhận người có thao tác các hồ sơ tự nộp; đẩy nhanh và nâng cao có các giải pháp xây dựng bản quyền các phần mềm; đẩy nhanh và nâng cao kiến thức, kỹ năng của tổ chuyển đổi số cộng đồng để tạo mạng lưới hỗ trợ công tác chuyển đổi số.

Đối với những hệ thống thủ tục của bộ, ngành chưa đáp ứng được yêu cầu của các địa phương, đồng chí Trần Văn Khải đề nghị Gia Lai cần bổ sung, làm rõ những trách nhiệm thuộc thẩm quyền của tỉnh và của Trung ương để có giải pháp tháo gỡ.