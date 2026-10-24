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Ia Pa phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai

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VŨ CHI VŨ CHI
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(GLO)- Ngày 24-10, tại sân vận động thôn Plơi Ia Mrơn, UBND xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai kết hợp trình diễn cồng chiêng và thi đấu thể thao sôi động

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Thầy cúng Rô Bhak thực hiện lễ cúng mừng lúa mới. Ảnh: Vũ Chi

Lễ mừng lúa mới là nghi lễ được thực hiện sau khi mùa màng kết thúc, nhằm rước hồn lúa về kho, bày tỏ lòng biết ơn trời đất đã ban cho mùa màng tươi tốt, đồng thời cầu mong mưa thuận, gió hòa, cây lúa sinh trưởng tốt, những vụ mùa tiếp theo tiếp tục bội thu.

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Vừa đọc lời khấn, thầy cúng vừa lấy rượu ghè vẩy lên gùi lúa mới mời các vị thần linh. Ảnh: Vũ Chi

Lễ mừng lúa mới do thầy cúng Rô Bhak thực hiện. Lễ vật gồm có 4 ghè rượu, 1 con heo đen, 2 gùi lúa mới vừa thu hoạch. Trước sự chứng kiến của dân làng, thầy cúng bắt đầu lời khấn: “Ơi Yang, hôm nay dân làng Plơi Ia Mrơn cúng Yang rượu ghè lớn, mời Yang về cùng ăn mừng lúa mới, phù hộ cho dân làng cơm, thịt đầy nồi, lúa, bắp đầy kho, con cháu mạnh khoẻ, học hành nên người, gìn giữ phong tục tốt đẹp, cố gắng chăm chỉ, cần cù làm ăn, người người, nhà nhà được ấm no hạnh phúc…”.

Vừa đọc lời khấn, thầy cúng vừa lấy rượu ghè vẩy lên gùi lúa mới mời các vị thần linh. Sau đó, mời đại biểu, người dân và du khách lần lượt uống rượu ghè chung vui.

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Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng tại lễ mừng lúa mới. Ảnh: Vũ Chi

Bên cạnh phần lễ, phần hội diễn ra với nhiều hoạt động thể thao và trò chơi dân gian sôi nổi như kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt.

Đến với chương trình, người dân và du khách còn được tham quan, mua sắm tại gian hàng trưng bày, giới thiệu nông sản, lâm sản và ẩm thực địa phương; các đội cồng chiêng đến từ các buôn làng trong xã cùng nhau giao lưu, múa xoang, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

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Gian hàng trưng bày, giới thiệu nông sản, lâm sản và ẩm thực địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Hoạt động nhằm nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo điều kiện để các nghệ nhân gặp gỡ, giao lưu, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Đồng thời, đây cũng là dịp quảng bá nét văn hóa, sản vật địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng trên địa bàn.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Pa:

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Trình diễn cồng chiêng tại buổi lễ. Ảnh: Vũ Chi
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Các nghệ nhân cháy hết mình trong các tiết mục trình diễn cồng chiêng. Ảnh: Vũ Chi
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Đội chiêng cúng mừng lúa mới. Ảnh: Vũ Chi
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Các thiếu nữ Jrai dùng ống tre rót thêm nước vào các ghè rượu mời khách. Ảnh: Vũ Chi
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Các em học sinh trải nghiệm giã gạo. Ảnh: Vũ Chi
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Thi đấu kéo co. Ảnh: Vũ Chi
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Người dân tham gia trò chơi bịt mắt bắt vịt. Ảnh: Vũ Chi
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