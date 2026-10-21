“Cồng chiêng cuối tuần” chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

(GLO)- Tối 20-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm” đặc biệt nhằm chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và bản sắc văn hóa của phụ nữ Bahnar.

Tại chương trình, 40 thành viên của đội chiêng nữ làng Húp (xã Ya Ma) mang đến 6 tiết mục đặc sắc, trong đó có “Ơ đe Kon Plei”, “Khoen ba ne Hyong”...

Đội chiêng nữ làng Húp (xã Ya Ma) trong chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm” đặc biệt. Ảnh: Chu Hằng

Trong những bộ trang phục thổ cẩm đẹp nhất, đội chiêng nữ đã trình diễn các tiết mục đặc sắc, gây ấn tượng mạnh với khán giả về vẻ đẹp của người phụ nữ Bahnar. Các nữ nghệ nhân thể hiện sự mạnh mẽ, dứt khoát trong từng động tác đánh chiêng, múa trống, hay trong những điệu xoang nhịp nhàng, điệu múa phụ họa.

Hát dân ca tại chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm”. Ảnh: Chu Hằng

Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách thưởng thức. Ảnh: Chu Hằng

Điểm đặc biệt của chương trình lần này là được tổ chức vào tối thứ ba, ngày 20-10, thay vì lịch cuối tuần thường lệ nhằm chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam. Hoạt động không chỉ mang đến cho người dân và du khách cơ hội thưởng thức nghệ thuật cồng chiêng mà còn là dịp tôn vinh vai trò của phụ nữ trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Khán giả đến trải nghiệm cồng chiêng và uống rượu ghè. Ảnh: Chu Hằng



40 thành viên của đội chiêng nữ làng Húp (xã Ya Ma) trình diễn cồng chiêng. Ảnh: Chu Hằng