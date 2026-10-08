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Trung đoàn Thông tin 29 bàn giao 2 “Nhà đồng đội”

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Ngày 7-10, Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34) tổ chức khánh thành, bàn giao 2 “Nhà đồng đội” năm 2026 cho gia đình Đại úy QNCN Hà Hồng Quân-nhân viên Tiểu đoàn 1 và Thượng úy QNCN Nguyễn Đức Trung-nhân viên Ban Hậu cần-Kỹ thuật.

Dự buổi lễ có Thượng tá Trần Quốc Việt - Phó Chính ủy Trung đoàn Thông tin 29; thủ trưởng các cơ quan, chỉ huy các đơn vị thuộc Trung đoàn cùng đại diện cấp ủy, chính quyền phường An Phú và phường Pleiku (tỉnh Gia Lai).

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Trung đoàn Thông tin 29 bàn giao 2 “Nhà đồng đội”. Ảnh: ĐVCC

Sau hơn 3 tháng thi công, 2 căn “Nhà đồng đội” đã hoàn thành. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đóng góp gần 500 ngày công xây dựng. Mỗi gia đình cũng được Bộ Quốc phòng và Quân đoàn 34 hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ và ngày công của cán bộ, chiến sĩ, 2 căn nhà được hoàn thiện, bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trần Quốc Việt ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn và sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng. Theo Thượng tá Trần Quốc Việt, chương trình “Nhà đồng đội” thể hiện tình cảm đồng chí, đồng đội, giúp các quân nhân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Tại buổi lễ, đại diện Trung đoàn Thông tin 29 và chính quyền địa phương trao quyết định, bàn giao nhà và tặng quà cho 2 gia đình. Đại diện gia đình Đại úy QNCN Hà Hồng Quân và Thượng úy QNCN Nguyễn Đức Trung bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên, đồng đội và địa phương. Có ngôi nhà mới, các gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và chăm lo cho gia đình.

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