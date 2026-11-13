Sở Y tế đối thoại với các cơ sở kinh doanh dược, thiết bị y tế và cơ sở y tế ngoài công lập

(GLO)- Ngày 13-11, Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dược, thiết bị y tế và các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập.

Tại hội nghị, đại diện Sở Y tế đã phổ biến các chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực dược, bảo hiểm y tế, đấu thầu, trang thiết bị y tế; đồng thời hướng dẫn các quy định đối với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trong hoạt động mua sắm và thanh toán bảo hiểm y tế.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, đại diện các doanh nghiệp, cơ sở y tế ngoài công lập đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật hiện hành.

Đồng thời, đề xuất ngành Y tế quan tâm tháo gỡ khó khăn về nguồn kinh phí, tạo điều kiện duy trì hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế ngoài công lập.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế Lý Minh Thái ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp; khẳng định sẽ tiếp tục duy trì môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.