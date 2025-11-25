Vận hành điều tiết các hồ chứa để ứng phó áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

(GLO)- Ngày 25-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định và Công ty CP Thủy điện Trà Xom vận hành điều tiết các hồ chứa nước Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh, Trà Xom 1 để ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.

Nhằm giảm áp lực cho công trình cũng như hạn chế nguy cơ ngập lụt vùng hạ du, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu các công ty bắt đầu điều tiết nước từ 17 giờ ngày 25-11, hạ dần mực nước hồ Định Bình về cao trình 90m với lưu lượng xả không vượt 500 m³/s, đồng thời đưa các hồ Núi Một, Thuận Ninh và Trà Xom 1 về đúng cao trình được quy định trong quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn-Hà Thanh theo Quyết định 936/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH Thủy điện An Khê-Ka Nak và Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai chủ động hạ dần mực nước các hồ chứa để đón lũ. Cụ thể, hồ Ka Nak được hạ về cao trình mực nước cao nhất trước lũ 513m và hồ An Khê về xấp xỉ cao trình 428m, các hồ thủy lợi Ayun Hạ và Ia Mlah cũng được điều chỉnh về các cao trình tương ứng để đảm bảo an toàn vận hành. Việc điều tiết bắt đầu từ 14 giờ ngày 25-11 và được thực hiện tăng dần lưu lượng qua hồ theo quy trình.

Hồ Định Bình. Ảnh: Trọng Lợi

Các đơn vị phải theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo mưa lớn, kịp thời đề xuất phương án vận hành điều tiết phù hợp và báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu chỉ đạo. Đồng thời, trước khi bắt đầu điều tiết, các công ty cần thông báo kế hoạch đến UBND các xã, phường vùng hạ du và các cơ quan, đơn vị liên quan để người dân chủ động phòng tránh.

Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh nhấn mạnh việc vận hành an toàn, linh hoạt và đúng quy trình của các hồ chứa là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh.