Vận hành điều tiết các hồ chứa để ứng phó áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

TRỌNG LỢI
(GLO)- Ngày 25-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định và Công ty CP Thủy điện Trà Xom vận hành điều tiết các hồ chứa nước Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh, Trà Xom 1 để ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.

Nhằm giảm áp lực cho công trình cũng như hạn chế nguy cơ ngập lụt vùng hạ du, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu các công ty bắt đầu điều tiết nước từ 17 giờ ngày 25-11, hạ dần mực nước hồ Định Bình về cao trình 90m với lưu lượng xả không vượt 500 m³/s, đồng thời đưa các hồ Núi Một, Thuận Ninh và Trà Xom 1 về đúng cao trình được quy định trong quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn-Hà Thanh theo Quyết định 936/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH Thủy điện An Khê-Ka Nak và Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai chủ động hạ dần mực nước các hồ chứa để đón lũ. Cụ thể, hồ Ka Nak được hạ về cao trình mực nước cao nhất trước lũ 513m và hồ An Khê về xấp xỉ cao trình 428m, các hồ thủy lợi Ayun Hạ và Ia Mlah cũng được điều chỉnh về các cao trình tương ứng để đảm bảo an toàn vận hành. Việc điều tiết bắt đầu từ 14 giờ ngày 25-11 và được thực hiện tăng dần lưu lượng qua hồ theo quy trình.

ho-dinh-binh.jpg
Hồ Định Bình. Ảnh: Trọng Lợi

Các đơn vị phải theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo mưa lớn, kịp thời đề xuất phương án vận hành điều tiết phù hợp và báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu chỉ đạo. Đồng thời, trước khi bắt đầu điều tiết, các công ty cần thông báo kế hoạch đến UBND các xã, phường vùng hạ du và các cơ quan, đơn vị liên quan để người dân chủ động phòng tránh.

Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh nhấn mạnh việc vận hành an toàn, linh hoạt và đúng quy trình của các hồ chứa là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Hồ Định Bình giảm mạnh lượng nước điều tiết về hạ du

Hồ Định Bình giảm mạnh lượng nước điều tiết về hạ du

(GLO)- Sáng 21-11, ông Hồ Nguyên Sĩ-Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Bình Định, cho biết 63 hồ, đập lớn do đơn vị quản lý với tổng dung tích thiết kế 638 triệu m³ hiện đang chứa 598 triệu m³ nước, đạt 94% dung tích thiết kế.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà người dân thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

(GLO)- Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi đời sống người dân vào chiều ngày 21-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng khắc phục hậu quả, nhất là đảm bảo an sinh xã hội và khôi phục các hạ tầng thiết yếu.

Thượng tướng Trương Thiên Tô (bìa trái) thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông.

Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 21-11, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc. Cùng đi có Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ

(GLO)- Lúc 22 giờ ngày 20-11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

null