Hồ Định Bình giảm mạnh lượng nước điều tiết về hạ du

AN NHIÊN
(GLO)- Sáng 21-11, ông Hồ Nguyên Sĩ-Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Bình Định, cho biết 63 hồ, đập lớn do đơn vị quản lý với tổng dung tích thiết kế 638 triệu m³ hiện đang chứa 598 triệu m³ nước, đạt 94% dung tích thiết kế.

Mực nước tại nhiều hồ chứa lớn ở phía Đông tỉnh tăng cao sau các đợt mưa trước đó, dù lượng mưa từ nửa đêm đến 7 giờ sáng 21-11 hầu như bằng 0 tại phần lớn lưu vực.

dan-cu.jpg
Sáng 21-11, nhiều khu dân cư ở xã Tuy Phước đã rút nước lũ. Ảnh: An Nhiên

Tại hồ Đồng Mít, mực nước lúc 7 giờ cùng ngày (21-11) đạt 97,12 m, cao hơn mực nước cao nhất trước lũ cho phép trong tháng 11 (97,0 m). Dung tích hồ ghi nhận 73,2 triệu m³, tương đương 81,5% thiết kế, với lưu lượng đến 99 m³/s và tổng lưu lượng xả 119,2 m³/s qua tràn và thủy điện. Mực nước tại trạm An Hòa đạt 21,61 m vẫn dưới báo động I khoảng 0,39 m.

Hồ Định Bình, hồ chứa lớn nhất phía Đông tỉnh cũng ghi nhận mực nước tăng mạnh, đạt 91,02 m, cao hơn đáng kể so với mực nước cao nhất trước lũ cho phép trong tháng 11 (85,0 m). Dung tích hồ đạt 214 triệu m³, tương đương 94,2% thiết kế. Lưu lượng nước đến hồ sáng cùng ngày là 382 m³/s, tuy nhiên hồ chỉ đang điều tiết qua tràn 152 m³/s. Mực nước tại trạm Bình Nghi đo được 14,77 m, thấp hơn báo động I khoảng 0,73 m, cho thấy tình hình hạ du vẫn trong ngưỡng an toàn.

ho-dinh-binh-2.jpg
Hồ Định Bình giảm mạnh nước điều tiết về hạ du, góp phần giảm thiểu tối đa việc ngập úng vũng thấp trũng. Ảnh: An Nhiên

Trong khi đó, hồ Núi Một đã vượt dung tích thiết kế khi đạt 116 triệu m³, tương đương 106% dung tích thiết kế, với mực nước 46,7 m, cao hơn mực nước dâng bình thường 46,2 m. Hồ đang điều tiết 109 m³/s, lớn hơn lưu lượng nước đến (60 m³/s). Tuy nhiên, mực nước tại trạm Thạnh Hòa đã lên mức 7,20 m, cao hơn báo động II khoảng 0,20 m cần được theo dõi sát.

Ngoài ba hồ lớn trên, các hồ Hội Sơn, Thuận Ninh và Vạn Hội (mỗi hồ có dung tích thiết kế hơn 10 triệu m3) cũng ghi nhận dung tích đạt từ 64% đến hơn 95% thiết kế. Công tác điều tiết nước ở các công trình được thực hiện thận trọng để giảm thiểu ảnh hưởng cho hạ du.

