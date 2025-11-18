Lưu lượng nước đến hồ Định Bình cao nhất so với nhiều ngày qua

(GLO)- Từ ngày 16 đến 18-11, mưa lớn trên diện rộng cùng lượng nước đổ về đã làm mực nước tại hồ Đồng Mít và hồ Định Bình tăng nhanh. Trước tình hình đó, các đơn vị vận hành công trình phải điều tiết nước về hạ lưu.

Ông Hồ Nguyên Sĩ-Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Định-cho hay: Lúc 11 giờ ngày 18-11, hồ Đồng Mít đạt mực nước 92,467 m, dung tích 55,531 triệu m³, bằng 61,81% dung tích thiết kế. Lưu lượng đến hồ tăng lên 289,103 m³/s và tiếp tục có xu hướng tăng, trong khi tổng lưu lượng điều tiết qua tràn ở mức 91,022 m³/s (mở tràn số 2 với độ mở 1 m). Mưa trên lưu vực từ 9-11 giờ cùng ngày đạt 15,58 mm.

Tại hồ Định Bình, mực nước lúc 11 giờ ở mức 85,35 m với dung tích 148,794 triệu m³ (66% dung tích thiết kế). Lưu lượng đến hồ đạt 1.902 m³/s-cao nhất trong nhiều ngày qua; lưu lượng qua hồ ở mức 706 m³/s, gồm 685 m³/s qua 3 cửa tràn và 21 m³/s qua cống. Lượng mưa ghi nhận tại các trạm quanh hồ đều ở mức cao, đặc biệt trạm An Toàn lên đến 217,6 mm.

Hồ Định Bình điều tiết nước về hạ lưu. Ảnh: An Nhiên

Do lưu lượng nước đổ về lớn, hệ thống sông suối ở hạ du lên nhanh, làm gia tăng tình trạng ngập tại các khu vực thấp trũng. Chính quyền các địa phương đã bố trí lực lượng túc trực tại các tràn, cắm biển cảnh báo, kiểm soát phương tiện qua lại và hỗ trợ người dân vùng ngập di chuyển tài sản, bảo đảm an toàn.