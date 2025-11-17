Hồ Định Bình tăng điều tiết nước qua tràn, cảnh báo ngập vùng thấp trũng

(GLO)- Hồ Định Bình đang được vận hành nhằm kiểm soát mực nước, giảm nguy cơ ngập lụt cho vùng hạ lưu phía Đông tỉnh. Chính quyền địa phương cũng liên tục theo dõi, cảnh báo người dân khi lưu thông qua các đoạn tràn bị ngập.

Theo ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình, lúc 11 giờ ngày 17-11, mực nước hồ Định Bình đạt 82,12m, tương ứng 117 triệu m³, đạt 52% dung tích thiết kế. Lưu lượng nước về hồ là 749 m³/s, trong khi lưu lượng điều tiết nước qua hồ là 455,5 m³/s, gồm: qua 6 cửa tràn mặt 202 m³/s, qua 1 cửa tràn sâu 232 m³/s và qua cống 21 m³/s. Lượng mưa đo được tại các trạm quanh hồ gồm: Định Bình 26 mm, Sơn Lang 47 mm, An Toàn 88 mm, Vĩnh Kim 32 mm.

Quang cảnh nước điều tiết qua tràn hồ Định Bình vào trưa 17-11. Ảnh: Trọng Lợi

Ông Quế cho biết: Xí nghiệp đang theo dõi sát tình hình mưa để điều chỉnh lưu lượng nước về hạ lưu cho phù hợp.

“Nếu mưa lớn tiếp diễn, chúng tôi sẽ tăng lưu lượng điều tiết để đưa mực nước về cao trình theo quy định. Trong quá trình vận hành, tùy diễn biến thời tiết và tình hình thực tế, nếu cần điều chỉnh lưu lượng điều tiết về hạ lưu, xí nghiệp báo cáo Công ty kịp thời thông báo đến UBND các xã, phường”, ông Quế nói.

Theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn-Hà Thanh, mực nước cao nhất trước lũ của hồ từ ngày 1 đến 15-11 hàng năm không vượt 80,93m. Do điều tiết nước về hạ lưu, một số đoạn tràn tại các xã khu Đông, trong đó có Tuy Phước Đông bị ngập. Chính quyền địa phương liên tục theo dõi và cảnh báo người dân khi lưu thông qua các khu vực này để đảm bảo an toàn.