Chủ động, an toàn trong vận hành hồ chứa ứng phó bão số 13

(GLO)- Chiều 6-11, ông Hồ Nguyên Sĩ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định, cho biết đến 14 giờ cùng ngày, toàn bộ các hồ chứa, đập dâng do công ty quản lý đều đang vận hành đúng quy trình liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Việc vận hành được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm an toàn công trình, an toàn hạ du và chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lũ.

Theo ông Hồ Nguyên Sĩ, tại lưu vực sông Kôn-Hà Thanh, các hồ chứa lớn như Định Bình, Núi Một và Thuận Ninh đang duy trì mực nước ở mức an toàn. Hồ Định Bình có mực nước 74,44m, thấp hơn mực nước đón lũ thấp nhất 0,56m và thấp hơn mực nước đón lũ cao nhất 6,49m; hiện đang điều tiết một phần nước về hạ lưu. Hồ Núi Một và Thuận Ninh cũng đang trong giới hạn quy định, trong đó hồ Thuận Ninh đã bắt đầu vận hành xả điều tiết. Riêng đập dâng Văn Phong hiện đang treo hoàn toàn các cửa tràn để kiểm soát dòng chảy.

Trên lưu vực sông Lại Giang, các công trình lớn như Đồng Mít, Vạn Hội, Thạch Khê, đập Lại Giang và đập ngăn mặn đều vận hành ổn định. Hồ Đồng Mít có mực nước 86,637m, cao hơn mực nước đón lũ thấp nhất 0,537m, vẫn còn dung tích phòng lũ an toàn. Hồ Vạn Hội và Thạch Khê mực nước đang thấp hơn ngưỡng tràn, bảo đảm khả năng cắt lũ tốt. Các đập dâng trên sông Lại Giang đều đã mở hoặc treo hoàn toàn cửa tràn nhằm tăng khả năng thoát lũ, giảm áp lực cho vùng hạ du.

Hồ Định Bình điều tiết nước về hạ lưu. Hiện nay, mưa lớn bắt đầu diễn ra ở thượng nguồn công trình. Ảnh: Trọng Lợi

Còn tại lưu vực sông La Tinh, hồ Hội Sơn đang điều tiết nước qua tràn khi mực nước đạt 64,95m-cao hơn ngưỡng tràn 0,35m. Các đập An Mỹ, Cây Gai và Cây Ké đều đang mở hoặc treo hoàn toàn cửa tràn, bảo đảm thông thoát dòng chảy.

Riêng hệ thống sông Hà Thanh, hồ Quang Hiển hiện có mực nước 68,52m, thấp hơn ngưỡng tràn tự do 1,98m và chưa cần điều tiết nước về hạ du.

Hiện Công ty TNHH Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định đang quản lý 63 hồ chứa (gồm 62 hồ lớn và 1 hồ vừa) cùng 39 đập dâng, với tổng dung tích trữ nước hiện nay khoảng 292/638 triệu m³, đạt 46% dung tích thiết kế. Trong số này có 32 hồ chứa tràn tự do và 31 hồ có cửa van điều tiết.

Ông Hồ Nguyên Sĩ cho biết thêm, công ty đang duy trì chế độ trực ban 24/24, thường xuyên cập nhật thông tin mưa, lũ và phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời điều hành vận hành hồ chứa theo đúng quy trình.

“Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động mọi phương án nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du trong thời gian mưa bão sắp tới”, ông Sĩ nhấn mạnh.