Chủ động đảm bảo an toàn hồ chứa trước mùa mưa bão

(GLO)- Từ nay đến cuối năm 2025, khu vực phía Đông tỉnh bước vào cao điểm mưa bão. Chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị quản lý hồ chứa triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hệ thống hồ đập và vùng hạ du.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Hiện toàn khu vực phía Đông tỉnh có 164 hồ chứa, trong đó gồm 62 hồ lớn, 37 hồ vừa và 65 hồ nhỏ. Trong số này có 36 hồ được lắp đặt cửa van điều tiết, phần lớn còn lại sử dụng tràn tự do, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được kiểm tra và gia cố thường xuyên. Nhiều hồ đã xây dựng từ lâu, xuống cấp với các dấu hiệu thấm nước, trượt mái và hư hỏng tràn xả lũ.

Công nhân Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình kiểm tra, sửa chữa máy móc, trang thiết bị để vận hành hiệu quả công trình. Ảnh: T.Lợi

Bên cạnh đó, hệ thống giám sát và cảnh báo vẫn còn nhiều hạn chế. Trong số 36 hồ có cửa van, chỉ 11 hồ kết nối dữ liệu khí tượng thủy văn; 7 hồ mới được lắp đặt camera giám sát, trong khi hệ thống cảnh báo an toàn chỉ có ở 4/68 hồ lớn.

Tỉnh cũng chưa có phần mềm tích hợp hỗ trợ điều hành và giám sát toàn diện, gây khó khăn trong việc phối hợp xử lý sự cố. Nhận thức rõ điều này, ngành Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương đã chủ động kiểm tra, đánh giá hiện trạng, yêu cầu các đơn vị quản lý khẩn trương xây dựng phương án bảo đảm an toàn hồ đập mùa mưa bão để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ông Ngô Vĩnh Khánh-Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường)-cho hay: “Chúng tôi yêu cầu các đơn vị quản lý bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong cao điểm mưa bão; tăng cường kiểm tra hiện trạng công trình, theo dõi diễn biến thời tiết và chủ động vận hành xả lũ hợp lý, tránh xảy ra sự cố bị động”.

Đặc biệt, trong số 63 hồ do Công ty TNHH Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định quản lý, một số hồ như Thạch Khê (xã Hoài Ân), Hóc Mít (xã Phù Mỹ), Tân Thắng (xã Cát Tiến) đang được theo dõi chặt chẽ do xuất hiện dấu hiệu thấm nước, trượt mái. Công ty đã phân loại mức độ an toàn từng hồ, đồng thời tăng cường giám sát kỹ thuật và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn xử lý kịp thời. Hiện 32 hồ đạt mức an toàn, số còn lại cơ bản an toàn.

Ông Hồ Nguyên Sĩ-Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty-chia sẻ: “Chúng tôi xem an toàn hồ đập là ưu tiên hàng đầu, thường xuyên nâng cấp hệ thống giám sát vận hành, lắp đặt thiết bị cảnh báo vùng hạ du và phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân”.

Chủ động ứng phó

Từ năm 2016 đến nay, đã có 40 hồ chứa được sửa chữa, nâng cấp và 2 hồ mới được xây dựng, nhằm tăng cường khả năng tích trữ nước và đảm bảo an toàn công trình trước diễn biến thời tiết bất thường. Hiện 14 hồ lớn đã có phương án ứng phó tình huống khẩn cấp được UBND tỉnh phê duyệt, như Định Bình (xã Vĩnh Thạnh), Mỹ Đức (xã Ân Hảo), Đồng Mít (xã An Vinh)…

Các hồ còn lại cũng đang được hướng dẫn hoàn thiện phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương. Hồ Định Bình, có dung tích lớn nhất khu vực phía Đông (trên 226 triệu m³) đang được vận hành nghiêm ngặt theo chế độ trực 24/24 giờ.

Ông Lê Văn Quế-Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình-cho biết: “Trước mùa mưa bão năm nay, chúng tôi đã kiểm tra chất lượng công trình, xây dựng phương án ứng phó thiên tai và kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc vận hành, đảm bảo an toàn cho công trình và người dân”.

Kỹ sư Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình kiểm tra hệ thống đo mức nước tự động của hồ Định Bình. Ảnh: T.Lợi

Phần mềm Quản lý thiên tai của tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện và phát triển, qua đó nâng cao hiệu quả điều hành, điều phối và chia sẻ thông tin giữa các đơn vị liên quan, giúp chủ động xử lý sự cố. Ngoài ra, các địa phương phát huy vai trò quản lý, giám sát hồ chứa, nhất là những hồ do cấp xã quản lý. Qua rà soát, có 10/99 hồ do xã quản lý được đánh giá có nguy cơ mất an toàn cao và đã được chỉ đạo hạn chế tích nước, theo dõi sát sao. Điển hình như hồ Bàu Sen (xã Bình Phú) được yêu cầu ngừng tích nước và đề xuất sửa chữa từ nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai.

Ông Lý Kim Đình-Chủ tịch UBND xã Bình Phú-thông tin: “Hiện nay, hồ Bàu Sen đã xuống cấp nghiêm trọng, xã đã yêu cầu đơn vị quản lý hồ theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và cho nước chảy tự do qua cửa tràn. Đồng thời, lực lượng chuyên môn sẽ trực 24/24 giờ trong suốt mùa mưa bão để kịp thời xử lý nếu có sự cố”.

Theo ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị quản lý, chính quyền địa phương và người dân, công tác đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa mưa bão năm 2025 đang được kiểm soát tốt, nhằm góp phần bảo vệ an toàn công trình, tính mạng và tài sản của người dân vùng hạ du.