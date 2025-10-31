Khu Đông Tuy Phước tiếp tục ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn

(GLO)- Từ 28 đến sáng 31-10, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa lớn kéo dài, kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực bị ngập úng cục bộ, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Ông Lê Văn Quế-Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (thuộc Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Bình Định) cho biết: Xí nghiệp vẫn đang tiếp tục điều tiết nước về hạ lưu theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn-Hà Thanh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 7-2018, mực nước cao nhất trước lũ của hồ Định Bình từ ngày 1-10 đến 31-10 hàng năm không vượt quá cao trình 75 m.

Nước từ hồ Định Bình tiếp tục điều tiết về hạ du sáng 31-10. Ảnh: A.N

Theo đó, lúc 8 giờ ngày 31-10, mực nước hồ Định Bình là 75,30/91,93m, ứng với dung tích 63,409/226,3 triệu m3 (đạt 28% dung tích thiết kế); lưu lượng đến hồ 230 m3/s, lưu lượng qua hồ 262 m3/s. Hiện nay, lượng mưa trạm Định Bình 0mm, trạm Sơn Lang 2,4 mm, trạm An Toàn 0,8 mm, trạm Vĩnh Kim 3,4 mm. Xí nghiệp đang theo dõi để tiếp tục điều tiết để giảm lưu lượng đến hồ và khi mực nước hồ về 75 m sẽ cân bằng lưu lượng đi bằng lưu lượng đến.

Nước từ thượng nguồn tiếp tục điều tiết về hạ du, do đó, một số xã khu Đông, như Tuy Phước Đông, Ngô Mây, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc... tiếp tục có nhiều tuyến đường, đoạn tràn, khu dân cư ở vùng thấp trũng sẽ bị ngập úng cục bộ.

Sáng 31-10, một số điểm trên tỉnh lộ 640 từ Phước Hòa về xã Ngô Mây đi Cát Tiến vẫn còn ngập trong nước. Ảnh: A.N

Tại xã Tuy Phước Đông, nước dâng cao từ 0,5-0,7 m ở các khu dân cư thấp trũng như Tùng Giản, Kim Xuyên; riêng các thôn Lạc Điền, An Lợi, Kim Đông có nơi ngập sâu tới 1 m, dẫn đến tình trạng cô lập nhiều hộ dân.

Cụ thể, toàn xã có hàng trăm hộ bị ảnh hưởng, trong đó các thôn ngập nặng gồm: Tùng Giản (30 hộ/134 nhân khẩu), Kim Xuyên (40 hộ/145 nhân khẩu), Kim Đông (95 hộ/296 nhân khẩu), Tân Giản (36 hộ/116 nhân khẩu), An Lợi (128 hộ/273 nhân khẩu), Lạc Điền (450 hộ/2.400 nhân khẩu), Tư Cung (3 hộ/11 nhân khẩu) và Lộc Thượng (7 hộ/21 nhân khẩu).

UBND xã Tuy Phước Đông đã khẩn trương chỉ đạo các thôn, ban ngành, đoàn thể thông báo, hướng dẫn người dân di chuyển đồ đạc, kê cao tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ và hộ neo đơn.

Đồng thời, địa phương đã tổ chức lực lượng túc trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến mực nước và sẵn sàng triển khai phương án di dời dân khi cần thiết. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Khu vực cầu Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông tiếp tục bị ngập nước. Ảnh: A.N

Tại xã Tuy Phước Bắc, mưa lớn khiến tràn sông Tranh (thuộc thôn Giang Nam) và đoạn đường giao thông nông thôn từ cầu Ông Võ đến nghĩa địa (thôn Lương Quang) bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại.

Còn tại xã Ngô Mây, nước lũ dâng khiến tuyến tỉnh lộ ĐT640 (đoạn từ cầu Sông Chùa đến giáp ranh xã Tuy Phước Đông) và hai đường tràn trên địa bàn xã bị ngập khoảng 0,5 m.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, UBND các xã đã huy động lực lượng dân quân và đội xung kích phòng-chống thiên tai trực chốt 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo, chặn không cho người dân qua lại tại các khu vực nguy hiểm, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.