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Cảnh báo lốc xoáy, gió giật cấp 7-8 trên vùng biển Gia Lai

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Vùng biển Gia Lai, bao gồm xã đảo Nhơn Châu, được cảnh báo có mưa rào và giông rải rác trong đêm 14-10 và ngày 15-10. Trong cơn giông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m, đe dọa an toàn tàu thuyền hoạt động trên biển.

Theo dự báo, vùng biển Gia Lai đã xuất hiện mưa rào và giông rải rác. Tình trạng này dự kiến tiếp diễn trong đêm 14-10 và ngày 15-10, tập trung tại vùng biển ven bờ và khu vực xã đảo Nhơn Châu.

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Vùng biển Gia Lai có mưa giông. Ảnh: Phương Vi

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2 m. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng hải, đánh bắt thủy sản và việc di chuyển của tàu thuyền.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực được cảnh báo đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Để bảo đảm an toàn, các cơ quan chức năng cần thông báo kịp thời cho chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân đang hoạt động trên biển chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, có phương án phòng tránh phù hợp, hạn chế đi vào khu vực nguy hiểm khi có giông lốc và sóng lớn.

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