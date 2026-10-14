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Cảnh báo giông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn Gia Lai

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và giông tại khu vực vùng biển cùng nhiều địa phương trong tỉnh. Trong vài giờ tới, mưa giông có khả năng tiếp tục mở rộng, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Qua phân tích ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar, cơ quan khí tượng ghi nhận mây đối lưu gây mưa rào và giông tại vùng biển Gia Lai và các khu vực thuộc An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Nhơn Tây, Bình Định, Vạn Đức, Cát Tiến, Ngô Mây, Phù Cát, Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tơ Tung, Ia Rsai và Hra.

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Mưa giông có khả năng tiếp tục mở rộng tại nhiều khu vực tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phương Vi

Dự báo từ thời điểm cảnh báo đến 3 giờ tiếp theo, các vùng mây giông tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông tại những khu vực trên, sau đó có khả năng mở rộng sang nhiều địa phương khác, gồm các phường, xã: An Hòa, An Lão, An Vinh, An Nhơn Nam, An Nhơn Đông, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Đông, Tam Quan, Hoài Ân, Kim Sơn, Ân Hảo, Ân Tường, Hòa Hội, Hội Sơn, Xuân An, Đề Gi, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Đông, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Tây, Bình An, Bình Hiệp, Bình Khê, Bình Phú, Tây Sơn, Canh Liên, Canh Vinh, Vân Canh, Vĩnh Quang, Vĩnh Thịnh, Ayun Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Biển Hồ, Ia Khươl, Ia Hrung, Ia Pa, Ia Tul, KRong, Kbang, Đăk Rong, Ia Dreh, Phú Túc, Uar, SRó, Đăk Song, Ayun, Chư A Thai, Ia Hiao, Phú Thiện, Thống Nhất, Đak Pơ, KDang, Kon Gang, Mang Yang, Đăk Sơmei và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cơ quan, đơn vị và người dân cần chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

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