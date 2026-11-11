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Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn tại các địa phương

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(GLO)- Sáng 11-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình hình triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lớn từ ngày 9 đến 12-11 tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh cùng lãnh đạo chính quyền các địa phương và đơn vị liên quan.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bìa phải) kiểm tra tình hình mưa lũ ở xã Tuy Phước. Ảnh: Anh Kiệt

Tại xã Tuy Phước, đoàn công tác nghe địa phương báo cáo tình hình mưa lũ, công tác chuẩn bị và triển khai các phương án ứng phó; đồng thời kiểm tra thực tế tại công trình đang thi công đập dâng Cây Dừa - vị trí cần theo dõi chặt chẽ trong điều kiện mưa lớn kéo dài.

Tiếp đó, đoàn kiểm tra tình hình dòng chảy tại cống Bà Ưa (xã Tuy Phước Đông); công tác nạo vét sông Cát và hệ thống đê điều dọc sông Hà Thanh, sông Kôn trên địa bàn xã Tuy Phước và Tuy Phước Bắc.

Đây là những công trình, vị trí có vai trò quan trọng trong tiêu thoát nước, phòng, chống ngập úng, bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất ở vùng hạ lưu.

Qua kiểm tra, đoàn tập trung đánh giá việc triển khai phương châm “4 tại chỗ”, nhất là công tác bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị; khả năng huy động lực lượng khi xảy ra tình huống khẩn cấp; việc rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, sạt lở và chuẩn bị phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận sự chủ động của chính quyền các địa phương trong công tác chuẩn bị ứng phó với mưa lớn; đồng thời, yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, mưa lũ.

Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, tổ chức lực lượng canh gác tại các vị trí xung yếu, nhất là đập, cống và các tuyến đê điều, kịp thời phát hiện, xử lý những tình huống phát sinh.

Các địa phương phải rà soát kỹ danh sách hộ dân ở khu vực nguy hiểm, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán khi cần thiết; bảo đảm lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm tại những điểm sơ tán tập trung. Duy trì nghiêm chế độ trực ban, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền cơ sở nhằm chủ động xử lý các tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

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