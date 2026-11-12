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Thời sự

Mưa lũ tiếp diễn, nhiều khu vực ở Quy Nhơn bị ảnh hưởng

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC

(GLO)- Ngày 12-11, mưa lũ tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), gây khó khăn cho đời sống, sinh hoạt của người dân. Chính quyền các địa phương đang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn cho người dân.

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Đường Hồ Đắc Di (khu phố 5, phường Quy Nhơn Bắc) bị ngập sâu. Ảnh: Hồng Phúc

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 12-11, mưa vẫn tiếp diễn tại khu vực Quy Nhơn khiến nhiều khu dân cư trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc tiếp tục bị ngập nước, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Tại những khu vực ngập sâu, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng túc trực, lắp đặt rào chắn, barie và biển cảnh báo nguy hiểm, ngăn không cho người và phương tiện đi vào nhằm bảo đảm an toàn.

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Ông Nguyễn Chánh Thi (ở khu phố 5, phường Quy Nhơn Bắc) lo lắng khi nước lũ dâng gần đến thềm nhà. Ảnh: Hồng Phúc

Tại đường Hồ Đắc Di (khu phố 5, phường Quy Nhơn Bắc), nước ngập gần đến thềm nhà khiến nhiều hộ dân lo lắng. Ông Nguyễn Chánh Thi cho biết, trong đợt lũ năm ngoái, nước tràn vào ngập đến nửa nhà. Vì vậy, năm nay gia đình đã chủ động kê cao đồ đạc, chuẩn bị lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết.

“Mưa vẫn lớn, nước cứ tiếp tục dâng nên chúng tôi rất lo. Chỉ mong mưa sớm ngớt, nước rút bớt để người dân yên tâm sinh hoạt”- ông Thi chia sẻ.

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Lực lượng chức năng dựng rào chắn, túc trực tại khu vực ngập sâu trên đường Hồ Đắc Di. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Nguyễn Thái Diễn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc cho biết, từ ngày 9-11 đến nay, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường, ngầm tràn, cầu tràn và khu dân cư trên địa bàn bị ngập. Theo thống kê, toàn phường có khoảng 1.605 hộ dân bị ngập úng, một số nơi nước ngập sâu từ 1,2-1,5 m. Trong đó, khu phố 1 có 694 hộ trong vùng ngập sâu; khu phố 2 có 400 hộ bị ngập, độ sâu 1,2-1,5 m; khu phố 3 có 436 hộ bị ngập, trong đó khoảng 130 hộ bị ngập nặng; khu phố 4 có 45 hộ trong vùng ngập sâu khoảng 1 m và khu phố 8 có 30 hộ trong vùng ngập sâu 0,5-0,8 m.

Tại khu phố 1 (phường Quy Nhơn Bắc), nước lũ bắt đầu dâng sát mép nhà, vợ chồng anh Trần Khánh Phụng khẩn trương chuẩn bị ứng phó. Gia đình tranh thủ nhờ người thân mua thêm lương thực, thực phẩm, nước uống dự trữ; đồng thời kê cao đồ đạc, gửi các con đến nhà người thân để bảo đảm an toàn.

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Vợ chồng anh Trần Khánh Phụng (ở khu phố 1, phường Quy Nhơn Bắc) nhận thực phẩm do người thân tiếp tế trước khi nước lũ dâng cao. Ảnh: Hồng Phúc

“Năm ngoái, nước lũ lên nhanh khiến gia đình rất vất vả. Năm nay, chúng tôi chủ động phòng tránh từ sớm, chỉ mong mưa sớm ngớt, lũ không dâng cao như năm trước” - anh Phụng chia sẻ.

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Ban CHQS phường Quy Nhơn Bắc sơ tán gia đình chị Mếnh đến nơi an toàn. Ảnh: Hồng Phúc

Cũng ở khu phố 1 (phường Quy Nhơn Bắc), nước lũ tràn vào nhà khiến gia đình bà Cao Thị Mếnh (51 tuổi) phải sơ tán, trong khi con gái bà đang bị sốt. Nắm được tình hình, Thượng tá Võ Hồng Quang - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Quy Nhơn Bắc - đã xin ý kiến lãnh đạo, huy động lực lượng dân quân, xuất xuồng ST450 tiếp cận, vận động, thuyết phục gia đình di chuyển đến nơi an toàn. Cháu bé sau đó được đưa đến Trạm Y tế phường (cơ sở 2) để theo dõi, chăm sóc sức khỏe. Hiện sức khỏe của cháu cơ bản ổn định.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, phường Quy Nhơn Bắc đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở. Đồng thời, địa phương đã tổ chức sơ tán 55 hộ với 163 nhân khẩu đến nơi an toàn. Trong đó, 42 hộ với 129 nhân khẩu được sơ tán xen ghép và 13 hộ với 34 nhân khẩu được bố trí sơ tán tập trung.

Cùng với công tác sơ tán, phường đã cấp phát 600 bao cát, tập kết khoảng 15 m³ cát tại khu phố 5 để người dân chống tràn, sạt lở tại mố cầu sắt và khu dân cư tổ 16 (kè cầu 2). Tại khu phố 6, địa phương cấp phát 1.000 bao cát, tập kết khoảng 87 m³ cát phục vụ hộ đê sông Hà Thanh, đoạn từ khu biệt thự Nhơn Phú đến cầu 2 Trần Nhân Tông. Đồng thời, chuẩn bị 100 thùng mì tôm, 50 kg lương khô, 600 chai nước uống cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ công tác ứng phó mưa lũ.

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Người dân sử dụng sõng để di chuyển trong các khu vực ngập sâu. Ảnh: Hồng Phúc

Theo ông Nguyễn Thái Diễn, UBND phường đang duy trì trực phòng, chống thiên tai 24/24 giờ, tiếp tục rà soát các khu dân cư xung yếu, nhất là những nơi có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân khi cần thiết. Địa phương cũng bố trí lực lượng cảnh báo, kiểm soát tại các vị trí nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị nhân lực, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

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Kè biển đường An Dương Vương bị hư hại, các lực lượng đang khắc phục. Ảnh: Hồng Phúc

Tại phường Quy Nhơn Nam, sóng lớn kết hợp triều cường tiếp tục gây hư hỏng nghiêm trọng tuyến kè biển đường An Dương Vương. Trong khi những hư hỏng do bão số 13 và mưa lũ tháng 11-2025 chưa được khắc phục hoàn toàn, đợt sóng lớn lần này làm gãy ống nhựa chèn khe tại một số vị trí hàng ống buy chân kè, khiến cát bên trong bị cuốn trôi, gây sụt lún, hư hỏng khoảng 150 m mái kè. Tuyến đường dạo bộ dọc kè cũng bị sụt lún, hư hỏng khoảng 50 m²; nhiều phiến đá granite lát nền bị sóng cuốn ra biển.

Trong khi đó, mưa lớn gây sạt lở tại một số vị trí trên quốc lộ 1D, đoạn qua khu phố 16. Tại khu vực trước Resort Avani, nước từ mái ta luy đổ xuống, cuốn theo lượng lớn đất đá, bùn lầy tràn ra mặt đường, gây ách tắc giao thông. Tại dốc đèo Quy Hòa, nước từ đỉnh đèo chảy xiết, cuốn theo đất cát, gây xói mòn mặt đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

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Quốc lộ 1D qua phường Quy Nhơn Nam có nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở cao. Ảnh: Hồng Phúc

Trước tình hình trên, phường Quy Nhơn Nam tiếp tục theo dõi diễn biến tại các sườn dốc, kiểm tra những vị trí có nguy cơ sạt lở, cảnh báo người dân chủ động phòng tránh và sẵn sàng di dời khi có yêu cầu. Đối với khu vực kè biển bị hư hỏng, Sở Xây dựng đang phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp khắc phục như chèn đá, bê tông tại những vị trí mái kè bị sụt lún; đồng thời rào chắn, cảnh báo khu vực nguy hiểm, tháo dỡ đan lát và lấp cát tại đường nội bộ trên mặt kè nhằm bảo đảm an toàn.

Mưa lũ tiếp diễn, nhiều khu vực ở Quy Nhơn bị ảnh hưởng. Clip: Hồng Phúc
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