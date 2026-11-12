Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường huyết mạch trong thời gian mưa lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn phía Đông của tỉnh, các lực lượng chức năng phối hợp các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, chốt chặn, hướng dẫn giao thông để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Sáng 12-11, thực hiện kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông của Công an tỉnh Gia Lai, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện đoạn quốc lộ 1 qua phường Quy Nhơn Tây xảy ra một số điểm nước lũ, đất đá tràn ra mặt đường, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của phương tiện.

xu-ly-dat-da-tran-ra-mat-duong-quoc-lo-1-qua-quy-nhon-tay.jpg
Đơn vị chức năng cào dọn đất đá tràn ra mặt đường quốc lộ 1 qua phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: Quốc Bảo

Sự cố xảy ra tại đoạn Km 1.237 + 200 (gần điểm giao quốc lộ 1 và cầu vượt cao tốc Bắc - Nam) và đoạn đầu đường dẫn lên đèo Cù Mông.

Lực lượng CSGT khẩn trương phối hợp với đơn vị quản lý tuyến đường là Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định triển khai nhân lực, thiết bị hốt dọn đất đá trên mặt đường; đồng thời kiểm tra các khu vực trên tuyến quốc lộ 1 để kịp thời phát hiện, khắc phục sự cố.

Trưa cùng ngày, doanh nghiệp quản lý tuyến kịp thời phát hiện, xử lý 1 điểm sạt lở, gây tắc nghẽn rãnh thoát nước dọc quốc lộ 1 trên đỉnh đèo Cù Mông (khu vực giáp ranh tỉnh Đắk Lắk).

nao-vet-muong-thoat-nuoc-dinh-deo-cu-mong.jpg
Nạo vét đoạn mương thoát nước dọc quốc lộ 1 bị tắc nghẽn do sạt lở trên đỉnh đèo Cù Mông. Ảnh: Quốc Bảo

Trong quá trình đó, Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) cũng bố trí cán bộ hướng dẫn, điều tiết giao thông, đảm bảo các phương tiện qua lại thuận tiện, an toàn tại các điểm sạt lở.

“Tình hình mưa lũ còn phức tạp, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn, đặc biệt là các khu vực nguy cơ cao sạt lở, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn”- trung tá Phạm Đình Hải, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh thông tin.

dam-bao-giao-thong-cac-tuyen-duong-huyet-mach-trong-thoi-gian-mua-lu.jpg
Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra hiện trường sạt lở cầu Bà Lương trên quốc lộ 19C qua xã Canh Vinh. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Sáng cùng ngày, lực lượng CSGT tiến hành đóng tuyến, ngăn không cho phương tiện qua lại khu vực cầu Bà Lương trên quốc lộ 19C (đoạn qua thôn Hiển Đông, xã Canh Vinh) do mố cầu sạt lở, hư hại nghiêm trọng.

Sáng 12-11, thượng tá Ksor H’Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo xã Canh Vinh và đại diện các đơn vị chức năng đến kiểm tra hiện trường sạt lở cầu Bà Lương, nắm bắt tình hình thực tế và công tác phòng, chống thiên tai trên tuyến, địa bàn.

Lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường theo dõi, cập nhật tình hình mưa lũ để triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân.

Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng kịp thời khắc phục, xử lý tình trạng sạt lở đất đá xuống mặt đường tại các khu vực Km 19, Km 15 + 850 quốc lộ 1D qua địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Trên trục giao thông Đông - Tây, thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh) cho biết, tình hình giao thông tại khu vực đèo An Khê và toàn tuyến quốc lộ 19 đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông.

tuc-truc-huong-dan-giao-thong-tao-cau-tam-an-lao-tren-dt.jpg
Khu vực cầu tạm An Lão tại sông An Lão được phong tỏa, bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Trên tỉnh lộ 629 qua địa bàn An Lão, lực lượng chức năng đã rào chắn, bố trí người túc trực, hướng dẫn giao thông tại 2 đầu cầu tạm An Lão (bắc qua sông An Lão, nối liền 2 xã An Lão và An Hòa) do xói lở, sụp rọ đá tại mố cầu phía xã An Hòa.

Tại các tuyến đường huyện, xã, đô thị ở các địa phương, lực lượng Công an phối hợp cùng các cơ quan chức năng rào chắn, chốt chặn các khu vực cầu, sông suối, ngầm tràn, đoạn đường ngập nước không đảm bảo an toàn. Đồng thời điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông để người dân, phương tiện di chuyển an toàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khẩn cấp khắc phục tình trạng nước xoáy, chảy xiết qua thân đê sông Hà Thanh

Khẩn cấp khắc phục tình trạng nước xoáy, chảy xiết qua thân đê sông Hà Thanh

Thời sự

(GLO)- Khoảng 9 giờ ngày 11-11, người dân ở tổ dân phố Vân Hội (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) phát hiện dòng nước lũ từ sông Hà Thanh chảy bất thường qua thân đê, đổ vào kênh tiêu của địa phương. Dòng chảy ngày càng mạnh tạo thành xoáy nước, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, phá vỡ thân đê và ngập khu dân cư.

Gia Lai trao đổi cơ hội hợp tác với Tập đoàn Cảng Sơn Đông (Trung Quốc)

Gia Lai trao đổi cơ hội hợp tác với Tập đoàn Cảng Sơn Đông (Trung Quốc)

Thời sự

(GLO)- Chiều 10-11, tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng đoàn đến thăm, tìm hiểu hoạt động Cảng Thanh Đảo và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Cảng Sơn Đông nhằm trao đổi cơ hội hợp tác về cảng biển, vận tải và logistics.

Người dân vùng trũng chủ động ứng phó với mưa lũ

Người dân vùng trũng chủ động ứng phó với mưa lũ

Thời sự

(GLO)- Trước nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, các địa phương vùng trũng thấp ở phía Ðông tỉnh Gia Lai đang khẩn trương rà soát khu vực xung yếu, xây dựng phương án sơ tán dân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và hậu cần ứng cứu.

Cần thiết lập “lá chắn” bảo vệ thế hệ trẻ trước thuốc lá

Cần thiết lập “lá chắn” bảo vệ thế hệ trẻ trước thuốc lá

Thời sự

(GLO)- Cho rằng những quy định hiện hành chưa đủ sức ngăn chặn nguy cơ thuốc lá xâm nhập vào giới trẻ, đại biểu Lê Hoàng Anh đề xuất cấm bán, cung cấp, mua và sử dụng thuốc lá đối với người sinh từ ngày 1-1-2010 trở về sau; đồng thời hoàn thiện các quy định kiểm soát thuốc lá thế hệ mới.

Đề Gi chủ động di dời 33 hộ dân khỏi khu vực núi Gành để phòng ngừa mưa lớn, sạt lở

Đề Gi chủ động di dời 33 hộ dân khỏi khu vực núi Gành để phòng ngừa mưa lớn, sạt lở

Thời sự

(GLO)- Sáng 9-11, xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đã kích hoạt phương án ứng phó thiên tai, di dời 33 hộ dân với 111 nhân khẩu sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá cao dưới chân núi Gành, thuộc 2 thôn Đức Phổ và Cát Khánh đến nơi an toàn trước dự báo mưa lớn trong những ngày tới.

Khẩn trương rà soát, hoàn thành sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm trong sáng 9-11

Khẩn trương rà soát, hoàn thành sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm trong sáng 9-11

Thời sự

(GLO)- Trước dự báo mưa lớn trên diện rộng từ ngày 9 đến 12-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ nguy hiểm, tổ chức sơ tán ngay các hộ dân tại vị trí có nguy cơ cao đến nơi an toàn, không chờ đến khi thiên tai xảy ra; hoàn thành trong sáng 9-11.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với 3 xã Chư Pưh, Ia Le và Ia Hrú

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với 3 xã Chư Pưh, Ia Le và Ia Hrú

Thời sự

(GLO)- Chiều 7-11, tại trụ sở UBND xã Chư Pưh (tỉnh Gia Lai), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì buổi làm việc với các xã Chư Pưh, Ia Le và Ia Hrú nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV/2026.

UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công điện ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công điện ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Thời sự

(GLO)- Trước nguy cơ mưa lớn diện rộng, gây lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.

null