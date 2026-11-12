Gia Lai đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường huyết mạch trong thời gian mưa lũ

(GLO)- Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn phía Đông của tỉnh, các lực lượng chức năng phối hợp các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, chốt chặn, hướng dẫn giao thông để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Sáng 12-11, thực hiện kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông của Công an tỉnh Gia Lai, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện đoạn quốc lộ 1 qua phường Quy Nhơn Tây xảy ra một số điểm nước lũ, đất đá tràn ra mặt đường, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của phương tiện.

Đơn vị chức năng cào dọn đất đá tràn ra mặt đường quốc lộ 1 qua phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: Quốc Bảo

Sự cố xảy ra tại đoạn Km 1.237 + 200 (gần điểm giao quốc lộ 1 và cầu vượt cao tốc Bắc - Nam) và đoạn đầu đường dẫn lên đèo Cù Mông.

Lực lượng CSGT khẩn trương phối hợp với đơn vị quản lý tuyến đường là Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định triển khai nhân lực, thiết bị hốt dọn đất đá trên mặt đường; đồng thời kiểm tra các khu vực trên tuyến quốc lộ 1 để kịp thời phát hiện, khắc phục sự cố.

Trưa cùng ngày, doanh nghiệp quản lý tuyến kịp thời phát hiện, xử lý 1 điểm sạt lở, gây tắc nghẽn rãnh thoát nước dọc quốc lộ 1 trên đỉnh đèo Cù Mông (khu vực giáp ranh tỉnh Đắk Lắk).

Nạo vét đoạn mương thoát nước dọc quốc lộ 1 bị tắc nghẽn do sạt lở trên đỉnh đèo Cù Mông. Ảnh: Quốc Bảo

Trong quá trình đó, Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) cũng bố trí cán bộ hướng dẫn, điều tiết giao thông, đảm bảo các phương tiện qua lại thuận tiện, an toàn tại các điểm sạt lở.

“Tình hình mưa lũ còn phức tạp, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn, đặc biệt là các khu vực nguy cơ cao sạt lở, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn”- trung tá Phạm Đình Hải, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh thông tin.

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra hiện trường sạt lở cầu Bà Lương trên quốc lộ 19C qua xã Canh Vinh. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Sáng cùng ngày, lực lượng CSGT tiến hành đóng tuyến, ngăn không cho phương tiện qua lại khu vực cầu Bà Lương trên quốc lộ 19C (đoạn qua thôn Hiển Đông, xã Canh Vinh) do mố cầu sạt lở, hư hại nghiêm trọng.

Sáng 12-11, thượng tá Ksor H’Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo xã Canh Vinh và đại diện các đơn vị chức năng đến kiểm tra hiện trường sạt lở cầu Bà Lương, nắm bắt tình hình thực tế và công tác phòng, chống thiên tai trên tuyến, địa bàn.

Lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường theo dõi, cập nhật tình hình mưa lũ để triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân.

Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng kịp thời khắc phục, xử lý tình trạng sạt lở đất đá xuống mặt đường tại các khu vực Km 19, Km 15 + 850 quốc lộ 1D qua địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Trên trục giao thông Đông - Tây, thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh) cho biết, tình hình giao thông tại khu vực đèo An Khê và toàn tuyến quốc lộ 19 đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông.

Khu vực cầu tạm An Lão tại sông An Lão được phong tỏa, bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Trên tỉnh lộ 629 qua địa bàn An Lão, lực lượng chức năng đã rào chắn, bố trí người túc trực, hướng dẫn giao thông tại 2 đầu cầu tạm An Lão (bắc qua sông An Lão, nối liền 2 xã An Lão và An Hòa) do xói lở, sụp rọ đá tại mố cầu phía xã An Hòa.

Tại các tuyến đường huyện, xã, đô thị ở các địa phương, lực lượng Công an phối hợp cùng các cơ quan chức năng rào chắn, chốt chặn các khu vực cầu, sông suối, ngầm tràn, đoạn đường ngập nước không đảm bảo an toàn. Đồng thời điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông để người dân, phương tiện di chuyển an toàn.