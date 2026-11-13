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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hoài Nhơn Đông

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(GLO)- Sáng 13-11, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại tổ dân phố Phú Nhuận, phường Hoài Nhơn Đông.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và phường Hoài Nhơn Đông.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại ngày hội, đại diện tổ dân phố Phú Nhuận đã báo cáo những kết quả đạt được trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Tổ dân phố hiện có 1.263 hộ với hơn 4.700 nhân khẩu; trong đó có 322 hộ chính sách, 8 hộ cận nghèo và 75 hộ khó khăn.

Trong năm qua, cán bộ và nhân dân tổ dân phố Phú Nhuận đã đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nhiều gia đình tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 99%.

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Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại tổ dân phố Phú Nhuận, phường Hoài Nhơn Đông. Ảnh: Trung Nghĩa

Cùng với đó, Mặt trận và tổ dân phố thường xuyên chăm lo các gia đình chính sách, hỗ trợ hộ khó khăn, hộ nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Người dân tích cực chung tay giữ gìn môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc biểu dương cán bộ và nhân dân tổ dân phố Phú Nhuận đã đoàn kết, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa trái) tặng quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho tổ dân phố Phú Nhuận. Ảnh: Trung Nghĩa

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy đã trao kinh phí 5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng cho tổ dân phố Phú Nhuận; hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết (trị giá 60 triệu đồng/căn); tặng 20 suất quà (tổng trị giá 20 triệu đồng) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc động viên các hộ gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên, đồng thời đề nghị tổ dân phố Phú Nhuận tăng cường hỗ trợ người dân nhanh chóng thoát nghèo.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 6 từ phải sang) cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trung Nghĩa

Công an tỉnh cũng trao 10 suất quà cho các thành viên lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, công dân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại ngày hội, tổ dân phố Phú Nhuận được UBND phường công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa xuất sắc tiêu biểu” năm 2026.

Các gia đình văn hóa xuất sắc tiêu biểu năm 2026 của tổ dân phố được khen thưởng vì đã gương mẫu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 2 từ phải sang) tham quan gian hàng OCOP của tổ dân phố Phú Nhuận. Ảnh: Trung Nghĩa

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 2 từ phải sang) tham quan gian hàng OCOP của tổ dân phố Phú Nhuận. Ảnh: Trung Nghĩa

Nhân dịp này, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Phú Nhuận ra mắt mô hình khu dân cư “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”.

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