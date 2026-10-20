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Đảng ủy phường Hoài Nhơn Đông công bố các quyết định giải thể, thành lập tổ chức đảng trực thuộc

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ÁNH NGUYỆT
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(GLO)- Chiều 19-10, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Đông tổ chức hội nghị công bố các quyết định giải thể Đảng ủy các cơ quan Đảng, Đảng ủy UBND phường; thành lập Đảng bộ Trường THPT số 1 Nguyễn Du và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường công bố quyết định giải thể Đảng ủy các cơ quan Đảng, Đảng ủy UBND phường; đồng thời quyết định thành lập Đảng bộ Trường THPT số 1 Nguyễn Du và 9 chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ Văn phòng Đảng ủy; Chi bộ Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy; Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND phường; Chi bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội; Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chi bộ Ban Quản lý dự án, đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất. Cùng với đó, Đảng ủy phường công bố các quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ theo quy định.

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Đảng ủy phường Hoài Nhơn Đông công bố các quyết định giải thể, thành lập tổ chức đảng trực thuộc. Ảnh: Ánh Nguyệt

Sau kiện toàn, Đảng bộ phường Hoài Nhơn Đông có 7 đảng bộ và 25 chi bộ trực thuộc. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy phường đối với các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện các tổ chức đảng mới thành lập bày tỏ quyết tâm phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất; khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Chung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị các tổ chức đảng sau kiện toàn nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho cấp ủy và đảng viên; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội nghị đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của phường Hoài Nhơn Đông, góp phần hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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