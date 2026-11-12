Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó mưa lũ tại phường Quy Nhơn Bắc

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chiều 12-11, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trực tiếp đến các khu vực ngập sâu trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc để kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đến kiểm tra tại các khu vực ngập sâu như khu phố 1, khu phố 2 trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) yêu cầu chính quyền địa phương chủ động các phương án ứng ph﻿ó, không để bị động khi mưa lớn tiếp tục xảy ra. Ảnh: Dũng Nhân﻿

Theo báo cáo của UBND phường Quy Nhơn Bắc, đến 7 giờ ngày 12-11, toàn phường có khoảng 1.605 hộ bị ngập úng, tập trung tại các khu phố 1, 2, 3, 4 và 8.

Trong đó, khu phố 1 có 694 hộ nằm trong vùng ngập sâu; khu phố 2 có khoảng 400 hộ bị ngập từ 1,2-1,5 m; khu phố 3 có 436 hộ bị ngập, trong đó 130 hộ ngập nặng. Các khu phố 4 và 8 cũng có hàng chục hộ bị ảnh hưởng.

Trước tình hình trên, phường Quy Nhơn Bắc đã tổ chức sơ tán 55 hộ với 163 nhân khẩu đến nơi an toàn; trong đó 13 hộ sơ tán tập trung, 42 hộ sơ tán tại nhà người thân.

Địa phương cũng chuẩn bị lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm và bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ người dân khi nước tiếp tục dâng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm hỏi, nắm bắt tình hình đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: Dũng Nhân

Trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình đời sống người dân trong vùng ngập lụt và công tác ứng phó của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu phường Quy Nhơn Bắc phải chủ động hơn nữa, nắm chắc tình hình tại từng khu dân cư, nhất là những nơi ngập sâu, có nguy cơ bị cô lập để kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Đặc biệt, trước dự báo tối nay (12-11) còn 1 đợt mưa lớn, nước có khả năng tiếp tục lên cao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; phải chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn xung yếu; rà soát những hộ dân trong vùng nguy hiểm để tổ chức di dời kịp thời, ưu tiên người già, trẻ em và các trường hợp cần hỗ trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra việc thiết lập rào chắn, cảnh báo tại tuyến đường có nguy cơ mất an toàn do mưa lũ; yêu cầu tăng cường kiểm soát, không để người dân và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị phường Quy Nhơn Bắc duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ; tăng cường cảnh báo, kiểm soát các tuyến đường ngập sâu, không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm; đồng thời, bảo đảm đầy đủ lương thực, nước uống và điều kiện sinh hoạt tại các điểm sơ tán, không để người dân tự ý quay về khi chưa an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng chủ động triển khai phương án ứng phó trước dự báo mưa lớn tiếp tục xảy ra, nước có khả năng dâng cao. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn lưu ý: Mọi phương án ứng phó phải được chuẩn bị từ sớm, từ xa, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.