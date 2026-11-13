Gia Lai thúc đẩy hợp tác thể thao với TP. Đức Châu (Trung Quốc)

(GLO)- Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), chiều 12-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch và đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, làm việc với Cục Thể thao và Trường Thể thao TP. Đức Châu.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Gia Lai có bà Đàm Minh Minh - Cục trưởng Cục Thể thao TP. Đức Châu. Cùng dự có ông Hoàng Văn Tuấn - Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai tham quan các khu huấn luyện của Trường Thể thao TP. Đức Châu (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc). Ảnh: Đức Hoàng

Đoàn công tác đã tham quan các khu huấn luyện của Trường Thể thao TP. Đức Châu, theo dõi học viên tập luyện, biểu diễn võ thuật quyền thuật và tán thủ (Wushu đối kháng); tìm hiểu hoạt động đào tạo tại các khu huấn luyện, cơ sở phục hồi thể lực phục vụ vận động viên.

Trường Thể thao TP. Đức Châu là cơ sở đào tạo vận động viên trẻ thuộc Cục Thể thao Đức Châu (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc); có nhiệm vụ phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng tài năng thể thao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (mặc áo dài) trò chuyện với học viên Trường thể thao TP. Đức Châu. Ảnh: Đức Hoàng

Cùng với tổ chức huấn luyện nhiều môn thể thao, nhà trường còn kết hợp đào tạo văn hóa với huấn luyện chuyên môn, chăm sóc thể lực và phục hồi chức năng cho vận động viên.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Cục Thể thao và Trường Thể thao TP. Đức Châu đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phát hiện, tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ; phát triển thể thao thành tích cao và công nghiệp sản xuất trang thiết bị thể thao.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Đức Hoàng

Lãnh đạo Cục Thể thao Đức Châu cho biết công nghiệp thể thao là một trong những lĩnh vực được địa phương quan tâm phát triển trong hệ thống các chuỗi công nghiệp trọng điểm.

TP. Đức Châu chủ trương gắn hoạt động thể thao với công nghiệp, thương mại, văn hóa, du lịch; thông qua các giải đấu và sự kiện giao lưu để quảng bá hình ảnh địa phương, kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế.

Phía Đức Châu cũng giới thiệu định hướng thúc đẩy hợp tác thể thao trong khuôn khổ Tuần lễ giao lưu Hoàng Hà - Mê Công năm 2026 và trao đổi triển vọng kết nối các cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong tổ chức sự kiện thể thao, sản xuất, cung ứng trang thiết bị, phát triển thể thao gắn với văn hóa, du lịch và thương mại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa trái) trao đổi với bà Đàm Minh Minh - Cục trưởng Cục Thể thao TP. Đức Châu. Ảnh: Đức Hoàng

Qua trao đổi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao những kinh nghiệm của Đức Châu trong đầu tư cơ sở đào tạo, phát triển thể thao thành tích cao và kết nối thể thao với các ngành kinh tế.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát các tiềm năng, thế mạnh của Gia Lai ở lĩnh vực văn hóa, thể thao; trong đó, võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, có truyền thống lâu đời và được tỉnh quan tâm bảo tồn, truyền dạy, phát huy thông qua hệ thống võ đường, cơ sở đào tạo và các hoạt động giao lưu trong nước, quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Cục Thể thao, Ban Giám hiệu và học viên Trường Thể thao TP. Đức Châu. Ảnh: Đức Hoàng

Trên cơ sở những nét tương đồng về truyền thống võ thuật và nhu cầu phát triển thể thao, tỉnh Gia Lai mong muốn tăng cường kết nối với TP. Đức Châu trong trao đổi chuyên môn, đào tạo huấn luyện viên, vận động viên; tổ chức giao lưu, biểu diễn võ thuật; chia sẻ kinh nghiệm tuyển chọn, bồi dưỡng tài năng trẻ và bảo tồn, phát huy giá trị võ thuật truyền thống.

Các nội dung được trao đổi là cơ sở để những đầu mối liên quan tiếp tục nghiên cứu, xác định hoạt động phù hợp với điều kiện và thế mạnh của mỗi địa phương.