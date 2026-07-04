Gia Lai: Tiếp tục tìm kiếm, xác minh thông tin và trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B

(GLO)- Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo về việc tiếp tục tìm kiếm, xác minh thông tin và trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B.

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp tuyên truyền, giới thiệu, phát huy giá trị tài liệu về cán bộ đi B; lồng ghép nội dung tri ân người có công với cách mạng trong các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao trả hồ sơ cho các cán bộ đi B vào tháng 4-2025. Ảnh: L.N

Các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh Gia Lai phối hợp thông tin rộng rãi nội dung Thông báo này; tuyên truyền, giới thiệu về khối hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B; lồng ghép với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với cách mạng để hỗ trợ tìm kiếm, xác minh và trao trả hồ sơ, kỷ vật đến đúng chủ nhân hoặc thân nhân.

UBND các xã, phường tổ chức thông tin, tuyên truyền về hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B; hỗ trợ xác minh địa chỉ cư trú của cán bộ đi B hoặc thân nhân trên địa bàn; niêm yết danh sách tại trụ sở cơ quan, nhà sinh hoạt cộng đồng và đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử, các nền tảng thông tin chính thức của địa phương. Khi xác minh được thông tin, đề nghị kịp thời phản hồi về Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai để hướng dẫn, phối hợp thực hiện việc trao trả.

Sở Nội vụ cũng đề nghị Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm hỗ trợ thông tin rộng rãi danh sách cán bộ đi B của tỉnh Gia Lai đến các cơ quan, tổ chức, địa phương và nhân dân trên địa bàn bằng các hình thức phù hợp; phối hợp xác minh thông tin và trao trả hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B hoặc thân nhân, góp phần cùng tỉnh Gia Lai sớm hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai được giao là đầu mối cung cấp, tiếp nhận, đối chiếu thông tin, hướng dẫn thủ tục, phối hợp trao trả hồ sơ, kỷ vật và tổng hợp kết quả thực hiện để báo cáo Sở Nội vụ theo quy định.

Được biết, hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai đang bảo quản 2.393 bản sao hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B quê quán tỉnh Bình Định (cũ) và tỉnh Gia Lai (cũ) chưa xác định được chủ nhân hoặc thân nhân để trao trả.

Hồ sơ cán bộ đi B gồm hồ sơ của cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc theo Hiệp định Genève năm 1954, sau đó được điều động trở lại miền Nam công tác và hồ sơ của cán bộ dân sự miền Bắc đi B trong giai đoạn 1959-1975.

Đối tượng chủ yếu là y sĩ, bác sĩ, giáo viên, kỹ sư, nhà văn, nghệ sĩ, nhà báo... đi B theo con đường dân sự do Ủy ban Thống nhất Chính phủ quản lý; không bao gồm hồ sơ quân đội và bộ đội đi B thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.