Tài khoản mạng xã hội từ 1 triệu người theo dõi có thể phải khai báo

(GLO)- Chủ tài khoản, kênh nội dung, trang cộng đồng hoặc người quản trị nhóm trên mạng xã hội có tổng cộng từ 1 triệu người theo dõi hoặc thành viên trở lên có thể phải thông báo thông tin liên hệ tới cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thông tin điện tử.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng. Dự thảo do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng và đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Ảnh minh họa: AI

Theo đề xuất, ngưỡng 1 triệu người được tính trên tổng số người theo dõi hoặc thành viên của tất cả tài khoản, kênh nội dung, trang cộng đồng và nhóm cộng đồng do cùng 1 chủ thể quản lý.

Như vậy, không nhất thiết 1 tài khoản đơn lẻ phải đạt 1 triệu người; nhiều tài khoản, kênh hoặc nhóm cùng thuộc 1 chủ thể nếu cộng lại đạt ngưỡng này cũng thuộc diện phải thông báo.

Việc thông báo có thể được thực hiện trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc bằng phương thức khác theo quy định pháp luật. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thông tin điện tử có trách nhiệm tiếp nhận các thông báo này.

Đáng chú ý, thông tin phải khai báo khá cụ thể. Với cá nhân, dự thảo yêu cầu cung cấp họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc hộ chiếu, địa chỉ thường trú/tạm trú, số điện thoại di động đã xác thực tại Việt Nam và email liên hệ.

Với tổ chức, doanh nghiệp, thông tin gồm tên tổ chức, mã định danh điện tử, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hộ kinh doanh (nếu có), địa chỉ trụ sở chính và thông tin người đại diện theo pháp luật.

Chủ thể thuộc diện khai báo cũng phải lập danh sách các tài khoản, kênh, trang hoặc nhóm đang quản lý, kèm tên, đường dẫn, nền tảng và số lượng người theo dõi hoặc thành viên.

Theo cơ quan soạn thảo, quy định này nhằm tăng khả năng quản lý và hạn chế sai sót về nội dung thông tin từ những tài khoản có lượng người theo dõi lớn, có khả năng tác động rộng đến xã hội.

Không chỉ hướng đến các tài khoản có sức ảnh hưởng lớn, dự thảo còn đề xuất nhiều thay đổi đối với hoạt động mạng xã hội. Trong đó, có các quy định liên quan đến bảo vệ trẻ em dưới 16 tuổi, trách nhiệm của nền tảng trong việc kiểm soát nội dung không phù hợp với trẻ em và cơ chế để cha mẹ, người giám hộ giám sát việc sử dụng mạng xã hội.

Ngoài ra, người sử dụng mạng xã hội được đề xuất có quyền chia sẻ đường dẫn trực tiếp tới tác phẩm hoặc nội dung gốc của cơ quan báo chí, chủ thể sở hữu quyền sở hữu trí tuệ.