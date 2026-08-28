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Ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại Phường Quy Nhơn Nam

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(GLO)- Sáng 27-8, UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn phường.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể; Công an phường, các Tổ trưởng Tổ công tác, Tổ liên gia và Trưởng các khu phố.

Triển khai theo Kế hoạch số 232/KH-UBND, hai mô hình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng PCCC của người dân; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý cháy, nổ ngay từ cơ sở.

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Thành viên Tổ liên gia an toàn PCCC và Đội dân phòng được hướng dẫn, thực hành kỹ năng sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: Đặng Việt

Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” được triển khai tại 16 khu phố, mỗi tổ gồm 5-15 hộ liền kề. Các hộ được trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ; tổ liên gia bố trí kẻng báo cháy, hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”, xây dựng phương án thoát nạn và hỗ trợ nhau khi có sự cố.

Phường đồng thời bố trí 16 “Điểm chữa cháy công cộng” tại các khu vực hẻm sâu, đông dân cư, có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, xe chữa cháy khó tiếp cận, gồm: Khu phố 1 (Hẻm 49 Võ Mười), Khu phố 2 (290/12 Nguyễn Thái Học), Khu phố 3 (63 Lữ Gia), Khu phố 4 (354A Nguyễn Thái Học), Khu phố 5 (25 Thi Sách), Khu phố 6 (Hẻm 02 Thành Thái), Khu phố 7 (80 Nguyễn Trung Trực), Khu phố 8 (Tổ 20A), Khu phố 9 (Hẻm 25 Lý Thái Tổ), Khu phố 10 (Tổ 51), Khu phố 11 (454 Tây Sơn), Khu phố 12 (Hẻm 341 Tây Sơn), Khu phố 13 (Hẻm 231/67/35 Tây Sơn), Khu phố 14 (30 Nguyễn Hồng Châu), Khu phố 15 (18 Lê Công Miễn), Khu phố 16 (Tổ 10).

Mỗi điểm được bố trí tối thiểu 2 bình bột chữa cháy và dụng cụ phá dỡ phù hợp, giúp người dân tiếp cận nhanh, xử lý ban đầu khi xảy ra cháy, nổ và hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Bích Hoa nhấn mạnh yêu cầu chủ động PCCC từ cơ sở, với sự tham gia của từng hộ gia đình và người dân; đề nghị Công an phường, các khu phố và Tổ liên gia duy trì hoạt động thực chất, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, rèn luyện kỹ năng, phát huy phương châm “4 tại chỗ”, góp phần hạn chế nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại về người, tài sản.

Sau lễ ra mắt, thành viên các Tổ liên gia an toàn PCCC và Đội dân phòng được hướng dẫn, thực hành sử dụng bình chữa cháy, trọng tâm là bình khí CO₂, qua đó nâng cao kỹ năng thao tác và khả năng xử lý tình huống khi có sự cố.

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