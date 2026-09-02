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Công an xã Ia O cử cán bộ đến tận nhà làm căn cước cho người bị bại liệt

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Ngày 2-9, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) cử cán bộ đến tận nhà hỗ trợ làm căn cước cho những trường hợp bị bại liệt, hạn chế khả năng vận động tại các làng O, làng Bi và Mít Kom.

Tại từng gia đình, cán bộ Công an xã trực tiếp hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, thu nhận thông tin và thực hiện các bước phục vụ cấp căn cước theo quy định.

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Công an xã Ia O cử cán bộ đến tận nhà hỗ trợ làm căn cước cho những trường hợp bị bại liệt, hạn chế khả năng vận động. Ảnh: P.N

Tại làng O, một số trường hợp sinh sống trên các lồng bè, cách xa khu dân cư. Dù thời tiết mưa lớn, song cán bộ Công an xã vẫn di chuyển bằng xuồng máy ra tận nơi để hỗ trợ người dân làm căn cước. Việc làm này giúp những người bị bại liệt, khó khăn trong vận động không phải di chuyển xa trong điều kiện thời tiết bất lợi.

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Cán bộ Công an xã Ia O di chuyển bằng xuồng máy đến nhà một số người dân sinh sống trên các lồng bè, cách xa khu dân cư để hỗ trợ làm căn cước. Ảnh: P.N

Hoạt động này thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần dân của lực lượng Công an xã Ia O, nhất là đối với người khuyết tật và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt.

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