Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”

(GLO)- Trở về đời thường, những người lính năm xưa tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên thương trường bằng bản lĩnh, nghị lực và tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Với những cựu chiến binh làm kinh tế, thành công không chỉ được đo bằng những con số, mà còn ở những giá trị trao lại cho cộng đồng. Từ tạo việc làm, hỗ trợ đồng đội đến chăm lo người nghèo, họ đang lặng thầm viết tiếp câu chuyện đẹp về lòng tử tế và trách nhiệm xã hội.

Nặng nghĩa tình đồng đội

Nhắc đến ông Ngô Công Đoan (SN 1963) - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh, nhiều đồng đội dành cho ông sự trân trọng bởi tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm với đồng chí, đồng đội và cộng đồng.

Theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Phạm Mạnh Hùng, ông Đoan luôn tích cực đồng hành cùng Hội trong các hoạt động chăm lo đời sống hội viên, đặc biệt quan tâm, hỗ trợ những cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trong nước và ở nước bạn Campuchia.

Năm 1987, ông Đoan cùng gia đình rời quê Hưng Yên vào xã Đức Cơ (Gia Lai) lập nghiệp. Những ngày đầu trên vùng đất mới không ít khó khăn. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, “tích tiểu thành đại”, vợ chồng ông vừa trồng trọt, chăn nuôi, vừa tự học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để từng bước gây dựng cơ nghiệp.

Đến nay, gia đình ông phát triển mô hình kinh tế trang trại gần 60 ha, trồng hồ tiêu, bưởi da xanh, sầu riêng, bơ kết hợp trồng rừng, cây dược liệu và xây nhà nuôi chim yến có diện tích 1.400 m².

Mô hình đang tạo việc làm cho 40-45 lao động thường xuyên với thu nhập 6,5-8,5 triệu đồng/người/tháng, góp phần cùng địa phương thực hiện công tác giảm nghèo.

Ở tuổi 63, ông Ngô Công Đoan vẫn chủ động tiếp cận, thích nghi và làm chủ công nghệ số trong cuộc sống. Ảnh: P.D

Với ông Đoan, dựng nghiệp là một hành trình, nhưng sẻ chia và cống hiến mới là giá trị ông luôn hướng tới.

“Mình có được cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ các thế hệ cha anh đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước” - ông tâm niệm.

Khi Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất - kinh doanh giỏi của tỉnh được thành lập năm 2009, ông Đoan được tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm. Từ đó, ông trở thành cầu nối, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng đội phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

Chỉ tính từ năm 2021 đến nay, ông đã ủng hộ hơn 1 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên cựu chiến binh và người dân có hoàn cảnh khó khăn; tham gia ủng hộ các quỹ an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, xây dựng nông thôn mới và chăm lo đời sống người dân tại các xã biên giới.

Ông Ngô Công Đoan (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi gia đình hội viên cựu chiến binh được hỗ trợ nhà Nghĩa tình đồng đội ở xã Ia Dơk. Ảnh: A.H

Có những việc làm của ông diễn ra lặng lẽ nhưng bền bỉ. Từ năm 2015, ông nhận nuôi, chăm sóc suốt đời cháu Ksor H’Phước, nạn nhân chất độc da cam ở làng Khóp (xã Ia Krêl).

Ông cũng nhiều lần sang tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) hướng dẫn cựu chiến binh địa phương này kỹ thuật trồng, chăm sóc hồ tiêu, qua đó góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa Hội Cựu chiến binh 2 tỉnh theo nội dung hợp tác đã ký. Khoảng 150 nghìn quyển vở cũng được ông vận động trao tặng học sinh nghèo tại các xã vùng khó, trị giá gần 1,5 tỷ đồng.

Những nỗ lực bền bỉ ấy được ghi nhận bằng Huân chương Lao động hạng nhất năm 2021 cùng nhiều bằng khen của các bộ, ngành Trung ương và địa phương tặng ông.

Nhưng có lẽ, với ông, những phần thưởng ấy không chỉ là sự vinh danh, mà còn là dấu mốc trên hành trình của một người chọn cách làm giàu cho mình nhưng không quên sẻ chia với cộng đồng.

Vượt bệnh tật, lan tỏa yêu thương

Sáng Chủ nhật, căn bếp của nhóm thiện nguyện Hải Lý tại xã Kbang đỏ lửa từ rất sớm. Người vo gạo, người nhặt rau, rửa cá, nấu nướng…, sau đó, mọi người tất bật chia cơm vào từng hộp nóng hổi để kịp trao đến bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Kbang. Giữa không khí khẩn trương ấy, bà Đinh Thị Lý vẫn cẩn thận kiểm tra từng suất ăn trước khi cùng các thành viên mang đến tận tay người bệnh.

“Bếp ăn tập thể” được bà cùng các nhà hảo tâm duy trì từ năm 2022 đến nay. Sáng Chủ nhật hằng tuần, khoảng 100-300 suất cơm, cháo miễn phí được trao cho bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Đinh Thị Lý (bìa phải) tặng cơm cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Y tế Kbang. Ảnh: NVCC

Với bà Lý, đó không chỉ là những bữa ăn nghĩa tình, mà còn là sự sẻ chia với những người đang chống chọi bệnh tật, bởi chính bà cũng từng trải qua hành trình điều trị ung thư buồng trứng.

Đằng sau người phụ nữ tận tụy với công tác thiện nguyện là một nữ cựu chiến binh, một doanh nhân đã nhiều năm góp sức phát triển kinh tế địa phương.

Sinh năm 1961 tại tỉnh Ninh Bình, năm 1978, bà Lý tình nguyện nhập ngũ, công tác tại Tiểu đoàn Quân y, Sư đoàn 471. Xuất ngũ, năm 1986, bà cùng chồng vào Kbang lập nghiệp.

Những ngày đầu trên vùng đất mới, vợ chồng bà bắt đầu bằng 1 cửa hàng tạp hóa nhỏ rồi từng bước chuyển sang kinh doanh vật liệu xây dựng. Lấy chữ tín làm nền tảng, công việc kinh doanh ngày càng phát triển.

Năm 2014, bà thành lập doanh nghiệp tư nhân Lý Kình, hoạt động trong các lĩnh vực vận tải, khai thác khoáng sản, xây dựng công trình giao thông và thủy lợi.

Có thời điểm doanh nghiệp đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho hơn 100 lao động địa phương, với thu nhập 5-10 triệu đồng/người/tháng.

Thành công trong kinh doanh không làm bà quên trách nhiệm với cộng đồng. Nhiều năm qua, bà dành một phần lợi nhuận để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, đóng góp xây dựng các công trình công cộng, tặng quà cho học sinh nghèo, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Với bà, làm kinh tế phải gắn với trách nhiệm xã hội, tạo ra giá trị không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho cộng đồng.

Bà Đinh Thị Lý (thứ 3 từ trái sang) thường xuyên tổ chức, tham gia các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng. Ảnh: NVCC

Năm 2021, khi phát hiện mắc bệnh ung thư buồng trứng, bà thu hẹp một số hoạt động sản xuất để tập trung điều trị nhưng vẫn duy trì doanh nghiệp ổn định. Cũng chính những lần điều trị tại cơ sở y tế đã thôi thúc bà thành lập nhóm thiện nguyện Hải Lý nhằm hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Ngoài những bữa ăn miễn phí hằng tuần, nhóm còn hỗ trợ viện phí, trao quà, thăm hỏi người bệnh và duy trì điểm tiếp nhận quần áo cũ để giúp các hộ khó khăn.

Bà Lý cũng thường xuyên đồng hành với các phong trào của Hội Cựu chiến binh, hỗ trợ đồng đội, đóng góp kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát và giúp hội viên phát triển kinh tế.

Những đóng góp bền bỉ ấy giúp bà trở thành một trong những cựu chiến binh điển hình tiên tiến của tỉnh được biểu dương tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII của Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2024.

Ở tuổi 65, dù vẫn đang chống chọi với bệnh tật, bà Lý chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Trên thương trường, bà tiếp tục điều hành doanh nghiệp, tạo việc làm cho người lao động. Trong cuộc sống, bà vẫn đều đặn có mặt tại những buổi nấu cơm thiện nguyện, mang yêu thương đến với người nghèo.