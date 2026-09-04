Sạc điện thoại trên giường nguy hiểm thế nào?

(GLO)- 1 chiếc điện thoại đặt trên giường khi đang sạc có thể trở thành nguy cơ cháy nếu thiết bị hoặc bộ sạc gặp sự cố, đặc biệt khi nhiệt bị giữ lại bởi chăn, gối và các vật liệu dễ cháy. Vụ cháy tại Khánh Hòa mới đây là lời cảnh báo về thói quen tưởng như vô hại này.

2 người tử vong trong vụ cháy, nghi liên quan đến sạc điện thoại

Ngày 2-9, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà 4 tầng ở Khu đô thị An Bình Tân (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 6 người. 4 người kịp thoát ra ngoài, trong khi hai người bị mắc kẹt tại tầng 2. 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó không qua khỏi.

Hiện trường vụ cháy nhà ở khu đô thị An Bình Tân (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) khiến 2 người chết. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTO

Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng nghi sự cố sạc điện thoại trên giường ngủ dẫn đến chập điện, phát hỏa. Nguyên nhân chính thức của vụ cháy vẫn đang được điều tra, xác minh.

Vụ việc một lần nữa cho thấy việc đặt điện thoại hoặc các thiết bị sử dụng pin lithium-ion ở nơi không phù hợp khi sạc có thể tiềm ẩn rủi ro. Trong quá trình sạc, điện thoại, pin, cáp và bộ sạc đều có thể phát sinh nhiệt. Khi thiết bị được đặt trên bề mặt mềm như nệm, chăn hoặc gối, khả năng thoát nhiệt có thể bị hạn chế.

Đặc biệt, nếu điện thoại bị phủ bởi chăn hoặc gối, nhiệt có thể tích tụ trong thời gian dài. Một thiết bị bị lỗi, pin xuống cấp, cáp hỏng hoặc bộ sạc không đảm bảo chất lượng có thể làm nguy cơ quá nhiệt tăng lên.

7 vị trí không nên đặt thiết bị đang sạc

Trên giường, nệm:

Đây là vị trí cần tránh đầu tiên. Nệm và chăn có thể bao quanh thiết bị, làm giảm khả năng tản nhiệt và đồng thời là vật liệu dễ bắt lửa.

Dưới gối hoặc chăn:

Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm khi sạc qua đêm. Điện thoại có thể bị phủ kín trong nhiều giờ mà không được phát hiện nếu xảy ra hiện tượng nóng bất thường.

Trên ghế sofa hoặc đệm mềm:

Các khe sofa có thể khiến điện thoại, cáp hoặc bộ sạc bị kẹt giữa những vật liệu mềm. Khả năng tản nhiệt giảm trong khi xung quanh thường có nhiều vật liệu dễ cháy.

Trên quần áo, khăn hoặc các loại vải:

Không nên đặt thiết bị đang sạc lên một đống quần áo, khăn hay vật liệu vải. Những vật này vừa giữ nhiệt vừa có thể trở thành nguồn cháy lan nếu thiết bị gặp sự cố.

Nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc nhiệt độ cao:

Ánh nắng trực tiếp có thể làm nhiệt độ thiết bị tăng lên đáng kể. Nếu đồng thời đang sạc, nhiệt từ môi trường cộng với nhiệt phát sinh trong quá trình sạc có thể khiến thiết bị nóng hơn.

Gần nước hoặc nơi ẩm ướt:

Không đặt điện thoại, bộ sạc hoặc dây sạc gần bồn rửa, nhà tắm hay những vị trí có nguy cơ bị nước bắn vào. Nước và điện luôn là sự kết hợp cần đặc biệt thận trọng.

Gần nguồn nhiệt hoặc vật dễ cháy:

Bếp, lò sưởi, nến, rèm cửa và những vật liệu dễ cháy không phải nơi thích hợp để đặt thiết bị đang sạc. Nếu xảy ra quá nhiệt hoặc cháy, những vật này có thể khiến lửa lan nhanh.

Nên sạc điện thoại ở đâu?

Cách đơn giản nhất là đặt điện thoại trên bề mặt cứng, phẳng, khô và thông thoáng, chẳng hạn mặt bàn hoặc tủ đầu giường.

Người dùng cũng nên sử dụng bộ sạc và cáp phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng; kiểm tra dây sạc thường xuyên và ngừng sử dụng nếu phát hiện dây bị đứt, nứt, cháy xém hoặc đầu cắm có dấu hiệu bất thường.

Nếu điện thoại hoặc pin phồng, nóng bất thường, có mùi lạ hoặc phát ra tiếng động bất thường, cần ngừng sử dụng và xử lý theo hướng dẫn an toàn của nhà sản xuất.