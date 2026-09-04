Gia Lai: Ký cam kết chấp hành pháp luật về TTATGT với 80 đơn vị kinh doanh vận tải

(GLO)- Chiều 4-9, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và ký cam kết chấp hành pháp luật với đại diện 80 đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, cán bộ CSGT tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải; trách nhiệm của doanh nghiệp, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện trong bảo đảm TTATGT. Nội dung tập trung vào các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, quản lý phương tiện, lái xe; chấp hành tốc độ, thời gian lái xe, thời gian nghỉ; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, ma túy và các chất kích thích khi điều khiển phương tiện; vận chuyển hàng hóa đúng quy định, không chở quá tải, quá số người và bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện.

Đội CSGT đường bộ số 4 ết chấp hành pháp luật với đại diện 80 đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thu Hà

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT phân tích những nguyên nhân, nguy cơ thường dẫn đến tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm cho doanh nghiệp, chủ phương tiện và đội ngũ lái xe.

Hội nghị cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp trong quản lý phương tiện, lái xe và tổ chức hoạt động vận tải an toàn; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh lái xe, không để áp lực về thời gian, lợi nhuận dẫn đến vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại hội nghị, đại diện 80 đơn vị kinh doanh vận tải ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT; không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển; không để lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy và các chất kích thích khi tham gia giao thông; thực hiện đúng quy định về tốc độ, tải trọng, thời gian lái xe và các điều kiện bảo đảm an toàn trong hoạt động vận tải.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các nguy cơ gây mất TTATGT, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.