Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

TP. Hồ Chí Minh: 402 chợ dân sinh nhưng chỉ 47 chợ thí điểm ATTP, gần 1.200 mẫu không đạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TTO, Quốc hội, SKCĐ)

(GLO)- TP. Hồ Chí Minh hiện có 402 chợ dân sinh nhưng chỉ mới có 47 chợ triển khai mô hình thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP). Trong khi đó, qua công tác giám sát tại các chợ đầu mối và kênh phân phối hiện đại, thành phố ghi nhận 1.181 mẫu không đạt trong tổng số 5.720 mẫu được kiểm tra.

Theo báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố hiện có 402 chợ dân sinh, song chỉ 47 chợ đang thực hiện mô hình chợ thí điểm bảo đảm ATTP theo TCVN 11856:2017. Con số này cho thấy mô hình chợ bảo đảm ATTP mới được triển khai tại khoảng 12% số chợ dân sinh của thành phố.

tp-ho-chi-minh-402-cho-dan-sinh-nhung-chi-47-cho-thi-diem-attp-gan-1200-mau-khong-dat.jpg
TP. Hồ Chí Minh hiện có 402 chợ dân sinh nhưng chỉ mới có 47 chợ triển khai mô hình thí điểm bảo đảm ATTP. Ảnh minh họa: TTO

Theo đánh giá của thành phố, việc nâng cấp, xây dựng các chợ theo hướng bảo đảm ATTP còn gặp nhiều khó khăn. Một số chợ có hạ tầng xuống cấp, thiếu nguồn lực đầu tư, trong khi việc huy động nguồn vốn xã hội hóa chưa đạt kỳ vọng.

Đáng chú ý, công tác giám sát ATTP tại các chợ đầu mối và kênh phân phối hiện đại đã thực hiện 5.720 mẫu, trong đó 1.181 mẫu không đạt, chiếm khoảng 20,6%.

Các mẫu không đạt được kiểm tra, xử lý theo quy định. Tuy nhiên, việc kiểm soát thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, vẫn đặt ra nhiều thách thức.

Một khó khăn được TP. Hồ Chí Minh chỉ ra là thời gian lấy mẫu, kiểm nghiệm và có kết quả đôi khi kéo dài, trong khi nhiều loại thực phẩm có thời hạn sử dụng ngắn. Do đó, đến khi phát hiện mẫu không đạt, sản phẩm có thể đã được tiêu thụ, gây khó khăn cho việc truy xuất, thu hồi và xử lý.

Ngoài ra, tình trạng kinh doanh thực phẩm tự phát xung quanh các khu vực chợ cũng gây khó khăn cho công tác quản lý. Một số trường hợp còn ghi nhận nguy cơ tồn dư kháng sinh cấm trong thủy sản, đặt ra yêu cầu phải tăng cường kiểm soát ngay từ nguồn cung.

Trước thực tế này, TP. Hồ Chí Minh định hướng chuyển mạnh từ kiểm soát riêng lẻ từng khâu sang quản lý ATTP theo chuỗi, tăng cường truy xuất nguồn gốc và ứng dụng công nghệ, dữ liệu trong giám sát.

Thành phố cũng đang triển khai dự án hệ thống kết nối, liên thông dữ liệu ATTP giữa các cơ quan trong giai đoạn 2026-2027, với kinh phí hơn 73,7 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục mở rộng các mô hình chuỗi thực phẩm an toàn, truy xuất nguồn gốc đối với những nhóm thực phẩm thiết yếu như thịt heo, gia cầm và trứng.

Việc chỉ có 47/402 chợ dân sinh triển khai mô hình thí điểm, cùng tỷ lệ mẫu không đạt hơn 20% trong số mẫu được giám sát tại các chợ đầu mối và kênh phân phối hiện đại, cho thấy kiểm soát ATTP tại hệ thống phân phối truyền thống vẫn là bài toán lớn của TP. Hồ Chí Minh.

Thành phố đang hướng tới việc hoàn thiện mô hình quản lý theo hướng tập trung, phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, đồng thời tăng cường liên thông dữ liệu để việc kiểm soát thực phẩm không chỉ dừng ở khâu phát hiện và xử lý vi phạm mà phải truy được nguồn gốc và kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

(GLO)- Sau bão, nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng khiến nguồn cung rau xanh giảm mạnh. Những ngày gần đây, tại một số chợ dân sinh, giá rau xanh đồng loạt tăng cao, trong khi các mặt hàng thực phẩm khác vẫn giữ ổn định.

Có thể bạn quan tâm

Trao quà sớm nâng bước học sinh nghèo đến trường

Nâng bước học sinh nghèo đến trường

Xã hội

(GLO)- Những ngày cuối tháng 8, nhiều bộ sách giáo khoa mới, chiếc ba lô, bộ đồng phục được trao cho học sinh nghèo ở nhiều vùng quê tỉnh Gia Lai trước ngày khai giảng. Mỗi phần quà trao tặng chất chứa sự yêu thương, sẻ chia để nâng bước các em đến trường.

Người giữ “mạch làng” ở làng Cam

Người giữ “mạch làng” ở làng Cam

Đời sống

(GLO)- Ở làng Cam (thôn Ðồng Sim, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), người dân vẫn gọi ông Ðinh Thành thân thương là “bác Thành”. 30 năm tuổi Ðảng, 24 năm được bà con tín nhiệm là người có uy tín, ông lặng lẽ làm cầu nối giữa ý Ðảng với lòng dân, góp phần giữ rừng, giữ làng và vun đắp những đổi thay.

Hỗ trợ việc làm và tư vấn nghề nghiệp cho thanh niên tái hòa nhập cộng đồng tại Gia Lai

Gia Lai: Tạo điểm tựa để thanh niên làm lại cuộc đời

Đời sống

(GLO)- Công tác hỗ trợ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng được các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả, với trọng tâm là chuẩn bị nghề nghiệp, việc làm và điểm tựa khi trở về. Nhiều cách làm thiết thực đã giúp người từng lầm lỗi vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Lắng đọng đêm Vu Lan - Báo hiếu ở Gia Lai

Lắng đọng đêm Vu Lan - Báo hiếu tại Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Ngày 26 và 27-8 (tức 14 và 15-7 âm lịch), nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động mừng lễ Vu Lan - Báo hiếu. Trong không gian trang nghiêm, đông đảo phật tử, người dân gửi lời nguyện cầu và bày tỏ lòng tri ân đấng sinh thành.

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

Đời sống

(GLO)- Từ phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo đời sống người dân. Mới đây, đơn vị phối hợp vận động xây dựng giếng nước sạch trị giá hơn 120 triệu đồng, giúp người dân làng Bi thuận lợi trong sinh hoạt.

null