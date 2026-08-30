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Gia Lai phấn đấu không còn người tử vong do bệnh dại vào năm 2030

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu trọng tâm là không còn người tử vong do bệnh dại vào năm 2030.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh đặt chỉ tiêu quản lý trên 90% số hộ nuôi và số chó, mèo nuôi; tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo đạt tối thiểu 80% tổng đàn; 100% xã, phường thực hiện truyền thông nguy cơ về bệnh dại và 100% người bị chó, mèo hoặc động vật có vú cắn, cào có nguy cơ phơi nhiễm được tư vấn, điều trị dự phòng theo quy định.

Giai đoạn 2022-2025, công tác phòng, chống bệnh dại đã được các cấp, ngành quan tâm triển khai. Tuy nhiên, tình hình bệnh dại vẫn diễn biến phức tạp khi toàn tỉnh ghi nhận 41 trường hợp tử vong, trong đó có 17 trẻ em. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 3 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Bên cạnh đó, công tác quản lý đàn chó, mèo và tiêm phòng vắc xin dại còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ tiêm phòng chưa đạt mức cần thiết để tạo miễn dịch cộng đồng. Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong quản lý vật nuôi, việc xử lý sau khi bị chó, mèo cắn và tiếp cận điều trị dự phòng ở một số địa phương còn chậm.

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Gia Lai phấn đấu không còn người tử vong do bệnh dại vào năm 2030. Ảnh: Như Nguyện

Để kiểm soát hiệu quả bệnh dại trên động vật và ngăn ngừa lây truyền sang người, UBND tỉnh yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp như quản lý chặt đàn chó, mèo; nâng cao tỷ lệ tiêm phòng; tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý ổ dịch; bảo đảm người phơi nhiễm được tiếp cận dịch vụ điều trị dự phòng kịp thời.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì triển khai kế hoạch, tập trung quản lý đàn chó, mèo, tổ chức tiêm phòng, giám sát bệnh dại trên động vật và đôn đốc các địa phương thực hiện. Sở Y tế chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống bệnh dại ở người, bảo đảm nguồn vắc xin, huyết thanh kháng dại và tăng cường giám sát dịch tễ.

UBND các xã, phường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh dại tại địa phương; quản lý đàn chó, mèo, tổ chức tiêm phòng, tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm và thành lập đội bắt chó thả rông.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân nuôi chó, mèo thực hiện đăng ký, khai báo vật nuôi, tiêm phòng vắc xin dại đầy đủ, không thả rông vật nuôi, góp phần bảo vệ an toàn sức khỏe cộng đồng.

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