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“Tiếp sức đến trường” cho học sinh xã Biển Hồ

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NGỌC DUY NGỌC DUY
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(GLO)- Chiều 31-8, tại Trường Tiểu học và THCS Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), Đoàn xã Biển Hồ phối hợp với Dự án về môi trường và giáo dục Nhà Nhiều Lá (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2026.

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Ban tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Ngọc Duy

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 10 suất quà an sinh xã hội, mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Dịp này, Dự án về môi trường và giáo dục Nhà Nhiều Lá (TP. Hồ Chí Minh) trao “Tủ sách cho em” với gần 1.000 quyển sách tham khảo, truyện tranh và sách kỹ năng cho Thư viện Trường Tiểu học và THCS Chư Đang Ya, góp phần bổ sung nguồn tài liệu phục vụ việc học tập và đọc sách của học sinh.

Ngoài ra, chương trình trao và hỗ trợ 86 bộ sách giáo khoa (từ lớp 1 đến lớp 9); trao 200 phần quà gồm ba lô, vở, sữa, gạo, mì tôm, bánh kẹo, đồ dùng học tập và đồ chơi cho học sinh.

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Đại diện Dự án về môi trường và giáo dục Nhà Nhiều Lá (TP. Hồ Chí Minh) trao “Tủ sách cho em” tại Trường Tiểu học và THCS Chư Đang Ya (xã Biển Hồ). Ảnh: Ngọc Duy

Bên cạnh đó, các tình nguyện viên tổ chức cho học sinh giao lưu, tham gia trò chơi dân gian, vẽ tranh và đọc sách. Thông qua các hoạt động, học sinh được hướng dẫn cách phân loại, tái sử dụng và tái chế rác thải, từ đó nâng cao ý thức và hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hằng ngày. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 100 triệu đồng.

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