Nâng bước học sinh nghèo đến trường

(GLO)- Những ngày cuối tháng 8, nhiều bộ sách giáo khoa mới, chiếc ba lô, bộ đồng phục được trao cho học sinh nghèo ở nhiều vùng quê tỉnh Gia Lai trước ngày khai giảng. Mỗi phần quà trao tặng chất chứa sự yêu thương, sẻ chia để nâng bước các em đến trường.

Với mong muốn góp phần giúp học sinh có đủ sách giáo khoa và dụng cụ học tập khi bước vào năm học mới, sáng 30-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Caravan Families Club-TP. Hồ Chí Minh trao tặng 235 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5 cùng nhiều dụng cụ học tập cho học sinh nghèo Trường Tiểu học Can Hòa (xã Vân Canh). Tổng giá trị chương trình hơn 120 triệu đồng.

Trao 235 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5 cùng nhiều dụng cụ học tập, ba lô, bánh kẹo cho học sinh trường tiểu học Can Hòa, xã Vân Canh. Ảnh: Ánh Hồng

Quà tặng học sinh đặt trên những chiếc bàn được kê ngay ngắn ở sân trường. Tiếng nói cười của học sinh đến nhận quà tạo không khí ở ngôi trường thêm rộn ràng hơn trước ngày khai giảng năm học mới. Cầm trên tay những cuốn sách mới, em Nguyễn Tùng Chi-học sinh lớp 5A Trường Tiểu học Can Hòa không giấu được niềm vui. “Những cuốn sách, tập vở và dụng cụ học tập giúp em có thêm điều kiện đến trường. Đây là động lực để chúng em cố gắng hơn trong học tập” - Tùng Chi chia sẻ.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong năm học 2025-2026 Trường Tiểu học số 1 Ia Krêl. Ảnh: Đinh Yến

Không chỉ ở Vân Canh, những ngày cuối tháng 8, hành trình trao yêu thương đang nối dài đến học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương trong tỉnh. Mới đây, 15 suất học bổng và 523 suất quà gồm ba lô, áo, vở, bút... được Hội thiện nguyện Hiếu Nghĩa Tâm trao tặng học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lê Văn Tám (xã Krong). Tại Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Al Gôn (xã Ia Krêl), 35 học sinh Trường Tiểu học số 1 Ia Krêl có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt trong năm học 2025-2026 vừa nhận những suất học bổng trước thềm năm học mới (mỗi suất gồm 300 ngàn đồng tiền mặt và 20 cuốn vở); 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại làng Yit Rông cũng nhận được quà tặng gồm vở, chiếc ba lô. Tất cả quà tặng, học bổng trên do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai trao tặng.

Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tặng học bổng cho 20 học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại Trường THPT Nguyễn Trân. Ảnh: Đinh Yến

Đặc biệt, Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao tặng 60 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. Em Lê Nhật Nam-học sinh lớp 11A4, Trường THPT Nguyễn Trân (phường Tam Quan)-chia sẻ: “Bố bị tai biến nặng nằm liệt giường, mẹ lao động tự do nên điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Em dùng số tiền học bổng nhận được để mua sách vở, đồ dùng học tập… chuẩn bị cho năm học mới”.

Niềm vui ấy cũng hiện rõ trên gương mặt em Siu Quý, học sinh lớp 12A4 Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Chư Sê). Hoàn cảnh gia đình em Quý rất khó khăn, bố mẹ không có việc làm ổn định, 4 anh em đều còn đi học. Quý bày tỏ: “Em rất vui khi nhận được sự động viên của các nhà tài trợ. Trong năm học mới, em sẽ cố gắng học thật giỏi để có thêm kiến thức, kỹ năng cho bản thân, sau này giúp ích cho gia đình và xã hội”.

Thầy Trịnh Minh Tẩn-Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trân, cho hay: Nhà trường luôn chủ động huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp khai giảng, ngoài 20 suất học bổng Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup trao tặng, nhà trường còn vận động kêu gọi cựu học sinh, công ty, các ngân hàng trên địa bàn trao 87 suất quà trị giá hơn 45 triệu đồng cho học sinh và những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ kịp thời giúp các em phấn khởi, cảm nhận được mình luôn được quan tâm, chăm sóc. Từ đó, các em có thêm động lực để nỗ lực hơn trong học tập.

Suốt 12 năm qua, đều đặn mỗi tháng, các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Tấm lòng vàng An Khê (phường An Bình) đều đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình em Đinh Uy (làng Kuk Kôn, xã Đak Pơ). Uy mồ côi cha từ sớm, là con thứ 5 trong gia đình, năm nay bước vào lớp 4. Để hỗ trợ Uy tiếp tục theo đuổi ước mơ đi học, CLB hỗ trợ 400.000 đồng mỗi tháng cùng gạo, mắm, muối và dụng cụ học tập để sẵn sàng cho năm học mới.

Chủ nhiệm CLB Tấm lòng vàng An Khê Phan Thị Nhung chia sẻ: Với mong muốn các cháu không cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau vì hoàn cảnh gia đình nên mỗi dịp đầu năm học, CLB đều tổ chức chương trình “Cùng em đến trường”, trao sách vở, cặp, bút, quần áo cho trẻ em nghèo, nhất là trẻ mồ côi. Một chiếc cặp mới, bộ quần áo mới hay vài cuốn vở cũng có thể mang lại niềm vui rất lớn cho các cháu .

Em Đinh Uy (làng Kuk Kôn, xã Đak Pơ) mồ côi cha từ sớm được CLB tặng quà nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thường xuyên. Ảnh: Đinh Yến

Ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, cho biết: Trước thềm năm học mới 2026-2027, Hội đã vận động hơn 5.000 phần quà gồm sách giáo khoa, vở viết, dụng cụ học tập... để trao tặng học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh. Quà tặng đã đến tay hàng ngàn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến trong các ngày 4 và 5-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục trao 40 suất hỗ trợ cho học sinh khó khăn tại Trường THPT số 1 Nguyễn Huệ và Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, mỗi trường 20 suất, mỗi suất 1 triệu đồng.

"Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với thế hệ trẻ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, nhất là hướng đến học sinh vùng khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng bước các em trên con đường học tập"-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh bày tỏ.