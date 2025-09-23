Bộ đội Biên phòng tiếp sức học sinh nghèo đến trường

(GLO)- Năm học 2025 - 2026, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hoạt động thiết thực góp phần sẻ chia khó khăn với gia đình, tiếp thêm niềm tin và động lực để các em phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ An trao quà cho en Trần Thị Ánh Nguyệt (học sinh lớp 9, Trường THCS Mỹ Thọ, xã Phù Mỹ Đông). Ảnh: H.L

Không may mắn như nhiều bạn cùng trang lứa khi bố bị bệnh nặng, mẹ không có việc làm ổn định, em Trần Thị Ánh Nguyệt (thôn Chánh Trạch 2, học sinh lớp 9, Trường THCS Mỹ Thọ, xã Phù Mỹ Đông) phải đối diện với nhiều khó khăn. Để có tiền mua sách và dụng cụ học tập, em phải tranh thủ thời gian đi làm thêm cùng mẹ. Con đường đến trường tưởng chừng gập ghềnh, trắc trở, thế nhưng may mắn là em đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ An giúp đỡ để vững bước vào năm học mới 2025 - 2026.

Trung tá Huỳnh Công Hợi, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ An, cho biết: “Bước vào năm học 2025 - 2026, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhà trường và gia đình tiến hành rà soát, lựa chọn, nhận đỡ đầu các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi chỉ đạo Đội Vận động quần chúng và Ban Chấp hành Chi đoàn Đồn thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm bắt, theo dõi kết quả học tập, rèn luyện của các em; kết hợp trao học bổng hằng tháng, trực tiếp giúp đỡ trong học tập, sinh hoạt, cổ vũ và khích lệ tinh thần các em”.

Từ năm 2016 đến nay, Đồn Biên phòng Mỹ An đã nhận giúp đỡ 11 học sinh với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/em/tháng, kéo dài đến khi các em hoàn thành lớp 12. Ngoài ra, đơn vị còn vận động tổ chức, cá nhân, DN trao xe đạp, học bổng, đồ dùng học tập và nhiều vật dụng khác, với tổng kinh phí hơn 380 triệu đồng.

Để giúp học sinh nghèo vùng biên vững bước vào năm học mới 2025 - 2026, các đồn Biên phòng tiếp tục triển khai hiệu quả nhiều chương trình như “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, đồng thời duy trì lớp học hè, lớp xóa mù chữ, phân công sĩ quan kèm cặp, hỗ trợ củng cố kiến thức.

Đồn Biên phòng Ia Lốp trao kinh phí Chương trình “Nâng bước em tới trường” cho các em học sinh xã Ia Mơ. Ảnh: V.H

Hình ảnh đại úy Nguyễn Văn Luân, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Lốp (xã Ia Mơ), trong bộ quân phục, tay cầm phấn đứng trên bục giảng đã trở nên quen thuộc với học sinh, phụ huynh nơi đây. Năm học 2025 - 2026, đại úy Nguyễn Văn Luân lại tiếp tục đứng trên bục giảng để hỗ trợ thêm cho các học sinh vùng khó khăn như Ia Mơ.

Em Rơ Lan Sốt (làng Khôn, xã Ia Mơ) được Đồn Biên phòng Ia Lốp nhận đỡ đầu. Ngoài hỗ trợ kinh phí, dụng cụ học tập, em còn được cán bộ, chiến sĩ thường xuyên kèm cặp. “Bước vào năm học mới, thầy Luân thường đến hướng dẫn em học bài. Cái gì không hiểu, em hỏi thì thầy chỉ bảo rất tận tình. Em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này lớn lên được làm người lính Biên phòng bảo vệ quê hương”, Rơ Lan Sốt bày tỏ.

Đại úy Nguyễn Văn Luân chia sẻ: “Khi nhận học sinh làm con nuôi hoặc đỡ đầu, chúng tôi luôn nghĩ các em đã chịu nhiều thiệt thòi nên phải cố gắng bù đắp. Cái gì các em chưa biết, chúng tôi hướng dẫn thêm; đồng thời động viên, khuyến khích để các em tích cực học tập, phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn”.

Không chỉ dừng lại trong tỉnh, các chương trình hỗ trợ học sinh khó khăn còn lan tỏa sang nhiều em nhỏ ở bên kia biên giới Campuchia, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước.

Đại tá Rơ Mah Tuân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh (Bộ CHQS tỉnh), cho biết: “Các mô hình của BĐBP thời gian qua mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Riêng mô hình “Nâng bước em đến trường” được thực hiện từ nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ đóng góp từ lương và phụ cấp, hỗ trợ mỗi cháu 500 nghìn đồng/tháng. Năm học 2025 - 2026, BĐBP tỉnh hỗ trợ 77 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 4 cháu ở Campuchia”.