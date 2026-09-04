Gia Lai: Vượt dòng nước xiết trong đêm, kịp thời đưa gia đình 3 người đến nơi an toàn

(GLO)- Rạng sáng 4-9, Công an xã Ia Lâu (tỉnh Gia Lai) cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương vượt dòng nước xiết, tiếp cận khu vực bị cô lập và kịp thời đưa gia đình 3 người ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn.

Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 4-9, Công an xã Ia Lâu nhận được tin báo của anh Hoàng Văn Long (trú tại làng Piơr, xã Ia Lâu) về việc vợ chồng anh và con trai 10 tuổi đang bị mắc kẹt ở khu vực làng Me.

Công an xã Ia Lâu phối hợp với các lực lượng chức năng đưa gia đình anh Long ra khỏi khu vực bị cô lập. Ảnh: T.T

Công an xã đã phối hợp cùng UBND xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Thời điểm này, trời mưa to khiến mực nước dâng cao, dòng chảy xiết nên việc tiếp cận khu vực gia đình anh Long đang bị cô lập gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, không quản ngại nguy hiểm, các lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ gia đình anh Long ra khỏi khu vực nguy hiểm, di chuyển đến nơi tránh trú an toàn.

Được biết, gia đình anh Long vào chòi rẫy ở làng Me (cách làng Piơr 5 km). Trên đường về, khi qua ngầm tràn thì nước dâng cao, chảy xiết nên vợ chồng anh cùng con trai bị cô lập trong thời gian dài.

Hiện nay, một số địa bàn ở khu vực Tây Gia Lai xuất hiện tình trạng ngập nước, nước chảy mạnh do mưa lớn kéo dài; một số đoạn đường, khu vực cầu qua suối tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện khi qua lại.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, nhất là trẻ em, người cao tuổi không vượt qua cầu, ngầm, đoạn đường đang bị ngập, nước chảy xiết; nếu gặp hoặc phát hiện tình huống nguy hiểm, cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng chức năng để được hỗ trợ.