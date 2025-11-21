Xã Uar lo chu đáo bữa ăn cho người dân sơ tán tránh lũ

(GLO)- Giữa những ngày mưa lũ phức tạp, hàng trăm hộ dân buôn Nu (xã Uar, tỉnh Gia Lai) được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi an toàn. Không chỉ kịp thời di dời, lực lượng tại chỗ còn thức đêm, dậy sớm chuẩn bị từng bữa ăn nóng cho bà con.

Trong gian khó, sự tận tâm của cán bộ, lực lượng vũ trang và các đoàn thể xã Uar đã trở thành điểm tựa tinh thần, giúp người dân yên tâm hơn giữa mưa lũ.

Lo chu đáo từng bữa ăn nóng

Các cô giáo Trường mầm non Sao Mai chuẩn bị các suất ăn để phục vụ bà con buôn Nu trong thời gian tránh lũ lụt. Ảnh: Văn Chi

Ngay sau khi người dân tập trung tại các điểm sơ tán, chính quyền xã đã phân công lực lượng phục vụ hậu cần. Từ sáng sớm, bếp nấu đã đỏ lửa; những nồi nước lèo được chuẩn bị liên tục để kịp thời phục vụ bữa sáng bằng mì tôm cho bà con.

Sau đó, tổ hậu cần cử người đi chợ mua rau, thịt, dưa, đậu ve… để chuẩn bị bữa trưa. Không khí bếp luôn rộn ràng, nhộn nhịp, người nhặt rau, người rửa nồi, thái thịt, người thì xào nấu. Tất cả đều làm việc không ngơi tay.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Hồng-Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Mai-cho biết: Khi địa phương đưa người dân buôn Nu đến các điểm an toàn để tránh lũ, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên, nhân viên phối hợp với cán bộ, công chức của xã tổ chức nấu ăn phục vụ bà con.

Mỗi ngày, các giáo viên, nhân viên Trường mầm non Sao Mai phối hợp với cán bộ, công chức xã Uar tổ chức nấu trên 900 suất cơm phục vụ bà con buôn Nu trong thời gian sơ tán tránh ngập lụt. Ảnh: Văn Chi

“Từ ngày 19-11 đến nay, mỗi ngày nhà trường nấu trên 900 suất cơm để đảm bảo dinh dưỡng cho bà con trong thời gian tránh trú mưa gió, ngập lụt. Bà con sơ tán đông nên chúng tôi cố gắng để ai cũng có bữa ăn nóng, no bụng. Thấy bà con yên tâm, trẻ con vui vẻ thưởng thức bữa cơm nóng, chúng tôi dù mệt nhưng ai cũng vui, vẫn rất phấn khởi”-cô Hồng bộc bạch.

Nhiều hộ dân buôn Nu lần đầu chứng kiến nước lũ dâng nhanh như vậy nên rất lo sợ, nhưng sự tận tâm của lực lượng tại chỗ khiến họ an lòng. Bà Nay H’Uynh (SN 1977, buôn Nu) chia sẻ: Gia đình bà có 7 thành viên được sơ tán khi nước ngập đến chân nhà sàn.

Bà H’Uynh xúc động nói: “Lúc cán bộ đến vận động sơ tán, tôi lo lắm. Nhà có trẻ nhỏ, sợ thiếu ăn, sợ mưa gió. Nhưng lên đến đây thì có người đón, hỏi thăm, động viên; rồi được ăn mì nóng buổi sáng, bữa trưa, chiều thì có cơm thịt, cá kho đầy đủ. Bà con chúng tôi không bị bỏ lại phía sau”.

Những suất cơm hỗ trợ người dân buôn Nu trong lúc khó khăn, giúp bà con yên tâm trong thời gian trú tránh ngập lụt. Ảnh: Văn Chi

Tương tự, bà Ksor H’Điệp cũng phấn khởi cho biết: “Khi vừa lên đây còn bỡ ngỡ lắm, nhưng cán bộ lo cho chỗ ngủ sạch sẽ. Cả nhà tôi ngủ yên, không còn sợ nước lên nữa. Bữa ăn tuy đơn giản nhưng ấm tình người. Nhìn cán bộ, giáo viên thức từ mờ sáng, mồ hôi ướt áo nấu cơm cho dân, ai cũng cảm động”.

Trẻ em tại điểm sơ tán cũng được hỗ trợ bánh và bố trí khu vực sinh hoạt an toàn. Nhiều em xem đây như “ngày hội nhỏ” giữa gian khó khi được ăn uống đầy đủ, được nhiều người quan tâm. Buôn Nu có hơn 400 hộ thì có 250 hộ với khoảng 800 khẩu được di dời đến nơi an toàn.

Trẻ em buôn Nu vui chơi ở điểm tránh ngập lụt tại Trường THCS Lê Quý Đôn. Ảnh: Văn Chi

Giữa mùa mưa bão, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ và các đoàn thể xã Uar “xắn tay vào bếp”, chia nhau từng công việc nhỏ để chăm lo cho bà con khiến người dân buôn Nu cảm thấy ấm lòng. Những nồi cơm, tô mì và phần rau thịt chan chứa nghĩa tình không chỉ giúp bà con no bụng mà còn tiếp thêm sức mạnh vượt qua khó khăn. Cơn lũ có thể cuốn trôi nhiều thứ nhưng không thể cuốn trôi tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia, đồng lòng nơi vùng đất này.

Sơ tán an toàn gần 800 nhân khẩu

Từ ngày 18-11 đến nay, mưa lớn liên tục khiến nước sông dâng cao, tràn vào khu dân cư buôn Nu. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, một số hộ ven sông có nguy cơ bị cô lập hoàn toàn. Trước tình hình đó, UBND xã Uar đã kích hoạt phương án phòng-chống thiên tai, huy động lực lượng vũ trang, Công an xã và cán bộ, công chức đến từng ngõ, từng hộ vận động người dân sơ tán.

Các lực lượng lượng chức năng xã Uar tổ chức sơ tán người dân buôn Nu ở những vị trí có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn. Ảnh: Văn Chi

Ông Nguyễn Bảy Thành-Chủ tịch UBND xã Uar-cho biết: Có khoảng 800 khẩu/2.251 nhân khẩu buôn Nu ở vùng ngập lụt được di chuyển đến các điểm an toàn như Trường THPT Nguyễn Du số 2 và Trường THCS Lê Quý Đôn.

“Chúng tôi xác định việc bảo vệ tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng, việc sơ tán diễn ra kịp thời, an toàn tuyệt đối”-ông Thành nhấn mạnh.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, địa phương bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ trong thời gian lũ lớn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu đói, thiếu nước sạch hoặc mất an toàn.

Chủ tịch UBND xã thông tin: “Chúng tôi động viên bà con yên tâm ở lại điểm tránh trú. Mọi công tác hậu cần do địa phương lo. Khi nước rút, xã sẽ bố trí phương tiện đưa người dân trở về nhà an toàn”.

Vận động người dân sơ tán đến nơi an toàn để tránh lũ lụt. Ảnh: Văn Chi

Đến trưa 20-11, nước lũ vẫn còn cao tại một số khu vực. Các lực lượng thường xuyên kiểm tra taluy, vị trí có nguy cơ sạt lở, đồng thời theo dõi mực nước để chủ động phương án ứng phó linh hoạt.

Nhờ tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của chính quyền và các lực lượng tại chỗ, người dân buôn Nu đã an toàn trong những ngày mưa lũ, thể hiện rõ vai trò chủ động của địa phương trong việc bảo vệ đời sống nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Uar cũng đề xuất: “Trong những ngày qua, bà con được sơ tán đến nơi an toàn để tránh lũ, xã đã tập trung chăm lo bữa ăn, chỗ ngủ. Nhưng về lâu dài, chúng tôi kiến nghị cấp trên sớm bố trí khu tái định cư để di dời người dân buôn Nu khỏi vùng ngập sâu đến nơi an toàn hơn, nhất là trong mùa mưa lũ để bà con yên tâm lao động, sản xuất và ổn định cuộc sống”.