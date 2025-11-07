Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai: Bảo đảm không để người dân thiếu ăn, đói rét sau bão

(GLO)- Ngày 7-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có Công điện số 11/CĐ-UBND gửi thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc khẩn trương khắc phục hậu quả của cơn bão số 13.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả do thiên tai với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân; bảo đảm không để người dân thiếu ăn, đói rét, không có chỗ ở; bệnh nhân được cứu chữa, điều trị kịp thời; học sinh, sinh viên sớm được trở lại trường học.

dien-luc.jpg
Nhân viên điện lực nhanh chóng có mặt khắc phục hậu quả do thiên tai. Ảnh: P.V

Cụ thể, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung khắc phục, sửa chữa nhanh nhất các công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng, nhất là các công trình giao thông phục vụ cứu trợ và đi lại của người dân; bệnh viện, trường học, trụ sở làm việc; hoàn thành trước ngày 10-11-2025. Riêng đối với các địa phương đang bị ngập lụt hoặc có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở tiếp tục triển khai phương án sơ tán dân, tuyệt đối không để người dân quay về nơi ở cũ khi chưa đảm bảo an toàn nhất là các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất.

Khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên và kịp thời hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị thương; các gia đình bị sập, hư hỏng nhà không còn nhà để ở; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân không có chỗ ở, đói khát nhất là các hộ đã mất hết nhà cửa, các gia đình chính sách; hoàn thành trước ngày 8-11-2025.

Nhanh chóng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, đảm bảo chỗ ở tạm cho người dân, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khử trùng tiêu độc; tuyệt đối không để người dân ở cảnh “màn trời chiếu đất”.

Tổ chức rà soát, thống kê, tổng hợp đầy đủ, chính xác thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn và đề xuất nhu cầu hỗ trợ gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước 16 giờ ngày 7-11.

p-linh-3.jpg
Mái hiên của một cơ sở kinh doanh bị gió đánh sập. Ảnh: P.V

Tiếp tục tổ chức lực lượng chốt trực, canh gác, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Chủ động khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Tập trung huy động lực lượng, nguồn lực để thực hiện vệ sinh trường lớp, khắc phục các cơ sở giáo dục, y tế bị hư hại; bổ sung trang thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập, sách giáo khoa cho học sinh, bảo đảm tất cả học sinh được trở lại trường; vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ; hoàn thành trước ngày 10-11-2025.

Huy động lực lượng, hỗ trợ người dân xây dựng mới đối với các ngôi nhà bị sập, đổ, hoàn thành trước ngày 20-1-2026; sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hỏng, hoàn thành trong tháng 11-2025.

Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai theo quy định.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương tổng hợp đầy đủ, chính xác thiệt hại do thiên tai và nhu cầu hỗ trợ; báo cáo UBND tỉnh trước 8 giờ ngày 8-11. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mưa lũ; mực nước trên các sông, hồ chứa. Chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp. Hỗ trợ, hướng dẫn địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa công trình thủy lợi, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ hoàn thành trong tháng 11-2025.

Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ ngân sách kịp thời cho các địa phương, đơn vị để sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh bố trí lực lượng về các địa phương chịu thiệt hại nặng do thiên tai, kịp thời hỗ trợ chính quyền địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai.

p-linh-1.jpg
Người dân khắc chặt gọn cây cối bị ngã đổ. Ảnh: P.V

Công ty Điện lực Gia Lai, VNPT Gia Lai, Viettel Gia Lai khẩn trương khắc phục nhanh nhất hạ tầng điện, viễn thông để đảm bảo đời sống sinh hoạt người dân và phục vụ hoạt động bình thường các bệnh viện, cơ quan, trường học.

Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức triển khai khắc phục nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ gây ra.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cán bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay hỗ trợ bà con bị thiệt hại do thiên tai trên tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”.

Trong lúc bão đổ bộ, bộ đội đã kịp thời ứng cứu và di chuyển hàng trăm người dân bị nguy hiểm đến nơi an toàn.

Kịp thời ứng cứu hàng trăm người dân gặp nguy hiểm khi bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, nhờ chủ động bố trí lực lượng quân đội ở các khu vực xung yếu để hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương theo phương châm "4 tại chỗ", nên trong tối 6-11, các lực lượng đã ứng cứu và đưa thành công khoảng 200 người dân gặp nguy hiểm đến nơi an toàn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (thứ 3 từ trái qua) và Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa phải) kiểm tra thiệt hại do bão số 13 gây ra.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thiệt hại do bão 13 gây ra

Thời sự

(GLO)- Khuya ngày 6-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra thiệt hại do bão số 13 gây ra tại phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông. Cùng đi có đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

Cấm lưu thông tạm thời qua đèo An Khê để ứng phó bão số 13.

Chính thức “đóng” đèo An Khê để ứng phó bão số 13

Thời sự

(GLO)- Tối 6-11, ông Hà Anh Thái-Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai-thông tin: Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã chính thức phát lệnh “đóng” đèo An Khê trên quốc lộ 19 để đảm bảo an toàn giao thông và phòng tránh rủi ro do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13

Thời sự

(GLO)- Trưa 6-11, tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia-chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

Lực lượng dân quân xã Ia Tul hỗ trợ đưa người già yếu đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai: Gấp rút sơ tán người dân, sẵn sàng ứng phó bão số 13

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh, chính quyền và người dân đang gấp rút hoàn tất công tác sơ tán người dân, ổn định chỗ ở cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh đã và đang chủ động tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án ứng phó, trong đó có nhiệm vụ hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ hôm nay (6-11).

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến kết nối điểm cầu tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông với 12 Sở Chỉ huy tiền phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 13

Thời sự

(GLO)- Tối 5-11, tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 12 Sở Chỉ huy tiền phương trên địa bàn.

null