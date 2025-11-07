Gia Lai: Bảo đảm không để người dân thiếu ăn, đói rét sau bão

(GLO)- Ngày 7-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có Công điện số 11/CĐ-UBND gửi thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc khẩn trương khắc phục hậu quả của cơn bão số 13.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả do thiên tai với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân; bảo đảm không để người dân thiếu ăn, đói rét, không có chỗ ở; bệnh nhân được cứu chữa, điều trị kịp thời; học sinh, sinh viên sớm được trở lại trường học.

Nhân viên điện lực nhanh chóng có mặt khắc phục hậu quả do thiên tai. Ảnh: P.V

Cụ thể, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung khắc phục, sửa chữa nhanh nhất các công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng, nhất là các công trình giao thông phục vụ cứu trợ và đi lại của người dân; bệnh viện, trường học, trụ sở làm việc; hoàn thành trước ngày 10-11-2025. Riêng đối với các địa phương đang bị ngập lụt hoặc có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở tiếp tục triển khai phương án sơ tán dân, tuyệt đối không để người dân quay về nơi ở cũ khi chưa đảm bảo an toàn nhất là các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất.

Khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên và kịp thời hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị thương; các gia đình bị sập, hư hỏng nhà không còn nhà để ở; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân không có chỗ ở, đói khát nhất là các hộ đã mất hết nhà cửa, các gia đình chính sách; hoàn thành trước ngày 8-11-2025.

Nhanh chóng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, đảm bảo chỗ ở tạm cho người dân, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khử trùng tiêu độc; tuyệt đối không để người dân ở cảnh “màn trời chiếu đất”.

Tổ chức rà soát, thống kê, tổng hợp đầy đủ, chính xác thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn và đề xuất nhu cầu hỗ trợ gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước 16 giờ ngày 7-11.

Mái hiên của một cơ sở kinh doanh bị gió đánh sập. Ảnh: P.V

Tiếp tục tổ chức lực lượng chốt trực, canh gác, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Chủ động khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Tập trung huy động lực lượng, nguồn lực để thực hiện vệ sinh trường lớp, khắc phục các cơ sở giáo dục, y tế bị hư hại; bổ sung trang thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập, sách giáo khoa cho học sinh, bảo đảm tất cả học sinh được trở lại trường; vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ; hoàn thành trước ngày 10-11-2025.

Huy động lực lượng, hỗ trợ người dân xây dựng mới đối với các ngôi nhà bị sập, đổ, hoàn thành trước ngày 20-1-2026; sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hỏng, hoàn thành trong tháng 11-2025.

Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai theo quy định.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương tổng hợp đầy đủ, chính xác thiệt hại do thiên tai và nhu cầu hỗ trợ; báo cáo UBND tỉnh trước 8 giờ ngày 8-11. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mưa lũ; mực nước trên các sông, hồ chứa. Chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp. Hỗ trợ, hướng dẫn địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa công trình thủy lợi, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ hoàn thành trong tháng 11-2025.

Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ ngân sách kịp thời cho các địa phương, đơn vị để sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh bố trí lực lượng về các địa phương chịu thiệt hại nặng do thiên tai, kịp thời hỗ trợ chính quyền địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai.

Người dân khắc chặt gọn cây cối bị ngã đổ. Ảnh: P.V

Công ty Điện lực Gia Lai, VNPT Gia Lai, Viettel Gia Lai khẩn trương khắc phục nhanh nhất hạ tầng điện, viễn thông để đảm bảo đời sống sinh hoạt người dân và phục vụ hoạt động bình thường các bệnh viện, cơ quan, trường học.

Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức triển khai khắc phục nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ gây ra.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cán bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay hỗ trợ bà con bị thiệt hại do thiên tai trên tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”.