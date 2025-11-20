Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Giành sinh mạng giữa lũ dữ

(GLO)- Trong lúc lũ lên cao, khi nguy nan nhất, không chỉ lực lượng chức năng mà còn có những nhóm cứu hộ tự phát mặc cho an nguy của chính bản thân, lao mình vào dòng nước để đưa người dân đến nơi an toàn. Một ngày và một đêm trắng, nơi tâm lũ, tình người trở thành điểm tựa mạnh mẽ nhất.

Liên tục 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh đã hứng chịu những trận mưa trắng trời, nước lũ bất ngờ dâng cao tại nhiều vùng trũng. Hàng chục nghìn người dân bị cô lập hoàn toàn. Trước tình hình nguy cấp, đội cứu hộ tự nguyện đã lập tức vào cuộc, bám trụ tại các khu vực ngập sâu, lao mình giữa dòng nước xiết để đưa người dân đến nơi an toàn.

Từ ngày 19-11, khi nước lũ lên cao và cô lập nhiều vùng trũng trên địa bàn khu vực Quy Nhơn, các nhóm làm du lịch tại khu vực Nhơn Lý và Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông) đã chủ động tập hợp lực lượng. Hàng trăm ngư dân trẻ, 2 chiếc ca nô và hơn 10 chiếc mô tô nước đã được huy động, điều đến những khu vực nước cuốn mạnh, nơi có nhiều gia đình, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ đang bị mắc kẹt.

dua-phuong-tien-1.jpg
cano-4.jpg
Các nhóm cứu hộ huy động lực lượng tại các điểm tập kết. Ảnh: NDCC

Các nhóm cứu hộ nhanh chóng chia thành những tổ nhỏ, tiếp cận từng ngôi nhà, hỗ trợ từng người dân đang chới với giữa dòng nước xiết. Từ 7 giờ sáng 19-11, lực lượng cứu hộ vận hành liên tục, chia theo từng hướng và luân phiên đưa người dân từ các điểm ngập sâu ra khu vực an toàn.

Mỗi ca nô có thể chở khoảng 20 người, nhưng khi lũ lên đỉnh, nhiều đoạn nước chảy quá mạnh khiến ca nô khó tiếp cận. Trong tình huống đó, mô tô nước trở thành phương tiện chủ lực, linh hoạt len vào các khu vực hiểm trở để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm nhanh nhất.

ca-no-2.jpg
Mỗi chuyến mô tô nước cứu được 2 người. Ảnh: ĐVCC

Suốt nhiều giờ liền vật lộn với dòng nước xiết, anh Nguyễn Văn Sáng (ở khu vực Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông) cùng đội cứu hộ gần như kiệt sức. “Có những đoạn sóng đánh thẳng vào mũi mô tô nước, gió quật mạnh đến mức tưởng chừng không giữ nổi thăng bằng. Nhiều ngôi nhà bị nước bao vây hoàn toàn, muốn tiếp cận phải vòng đi rất xa. Nhưng bà con kêu cứu quá nhiều, không ai nỡ chậm trễ"-anh Sáng chia sẻ.

Trong ngày hôm qua, đội cứu trợ Nhơn Hải đã đưa được gần 1.000 người ra khỏi vùng nguy hiểm. Vật lộn với lũ, đối mặt với hiểm nguy nhưng “nhìn thấy từng người được đưa lên bờ an toàn, tụi tôi quên hết mệt. Cứu được thêm một người là nhẹ lòng một chút”-anh Nguyễn Lê Hoàng Lợi-thành viên đội cứu hộ khu vực Nhơn Hải-tâm sự.

cuu-nguoi-2.jpg

Nhóm cứu hộ tại khu vực Nhơn Lý cũng đã chạy đua với lũ suốt từ rạng sáng. Nước lũ quá cao, nhiều đoạn đường bị cuốn phăng, buộc lực lượng phải dùng mô tô nước đi vòng qua các dòng chảy để tiếp cận từng nhà. Có lúc phương tiện suýt bị hất ngược trở ra.

Dù vậy, các thành viên vẫn thay phiên nhau bám trụ, cố gắng đưa người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai ra khỏi vùng bị cô lập. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và nỗ lực không nghỉ, hàng trăm người dân ở các khu vực ngập sâu đến nóc nhà đã được di chuyển đến khu vực an toàn.

Anh Nguyễn Hữu Đảo-Nhóm cứu hộ Nhơn Lý-cho biết nhóm của anh phải bám trụ ngoài hiện trường liên tục nhiều giờ từ sáng đến đêm, vừa di chuyển vừa dò từng dòng nước để tránh xoáy lũ. “Có lúc sóng đánh mạnh quá, mô tô nước bị chao nghiêng, tưởng như bị cuốn luôn. Nhưng bà con gọi cứu liên tục, tụi tôi chỉ biết cố hết sức”-anh Đảo chia sẻ.

Theo anh Đảo, ngày 19-11, từ 7 giờ đến 20 giờ, nhóm đã cứu được hơn 400 người ra khỏi khu vực ngập sâu. “Mệt thì có mệt, nhưng cứ thêm được một người lên bờ an toàn là tụi tôi lại có sức chạy tiếp"-anh Đảo cho hay.

Trong giây phút hiểm nguy nhất, giữa dòng nước cuồn cuộn, họ đã nỗ lực không ngừng nghỉ để giành giật từng sinh mạng khỏi vùng lũ. Đó là chứng minh rằng tình người luôn là sức mạnh lớn nhất giữa thiên tai.

Các đội ứng cứu cả ngày lẫn đêm. Clip: ĐVCC
