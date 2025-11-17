Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Ayun Pa kịp thời cứu hộ 10 người dân bị cô lập do mưa lũ

(GLO)- Đến chiều 17-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Ayun Pa đã hoàn thành việc cứu hộ 10 người dân bị cô lập do mưa lũ tại xã Uar.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 5 - Ayun Pa, từ chiều tối 15-11, trên địa bàn các xã, phường thuộc đơn vị quản lý xuất hiện mưa kéo dài khiến mực nước các sông, suối dâng cao, một số khu vực bị ngập cục bộ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Ayun Pa và chính quyền địa phương chỉ đạo công tác ứng cứu người dân bị cô lập do mưa lũ. Ảnh: H.B

Đặc biệt, tại khu vực suối Uar thuộc buôn la Jip (xã Uar), có 3 người dân đi làm rẫy gồm: Vũ Đình Duyên (SN 1975, chủ rẫy tại buôn la Jip) và hai người thuê là Nguyễn Đức Trọng (SN 2007) và Ksor Tình (SN 2010, cùng trú buôn Thành Công) bị nước lớn cô lập nhiều ngày liền. Do mắc kẹt lâu, lương thực mang theo của 3 người đã cạn và phải sử dụng bắp tại rẫy để cầm cự.

Nếu mưa kéo dài thêm, nguy cơ đe dọa đến tính mạng 3 người dân là rất lớn. Trước tình hình vượt quá khả năng ứng phó của địa phương, chính quyền xã Uar đã đề nghị Ban Chỉ huy PTKV 5 - Ayun Pa hỗ trợ lực lượng, phương tiện cứu hộ.

Khu vực suối Uar nơi phát hiện người dân bị cô lập do nước suối dâng cao. Ảnh: H.B

Nhận được đề nghị của xã, Đại tá Trần Thế Tùng-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV 5 - Ayun Pa đã báo cáo Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh xin ý kiến chỉ đạo.

Đến 10 giờ 17-11, Ban Chỉ huy PTKV 5 - Ayun Pa đã triển khai 3 ô tô, 1 xuồng máy và 12 cán bộ tham gia cứu hộ. Đồng thời, chỉ đạo Ban CHQS xã Uar tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, huy động 14 dân quân để phối hợp triển khai ứng cứu khẩn cấp.

Lực lượng cứu hộ đã cơ động ca nô, xuồng vào hiện trường, vượt qua dòng nước chảy xiết để tiếp cận vị trí 3 công dân bị cô lập. Đến gần 12 giờ ngày 17-11, các lực lượng đã đưa 3 công dân đầu tiên về Ban CHQS xã Uar an toàn.

Ngoài ra, trong quá trình mở rộng tìm kiếm, tổ công tác tiếp tục phát hiện 10 công dân khác cũng đang bị cô lập trong rẫy.

Đến đầu giờ chiều 17-11, Ban Chỉ huy PTKV 5 - Ayun Pa tiếp tục đưa thêm được 7 công dân đến nơi an toàn. Với 3 công dân còn lại, theo nguyện vọng cá nhân, lực lượng chức năng đã hỗ trợ cung cấp lương thực, thực phẩm để giúp họ ở lại trông coi tài sản, duy trì chăn nuôi tại rẫy trong thời gian nước chưa rút.