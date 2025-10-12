Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kết nối tấm lòng, lan tỏa yêu thương

NGỌC DUY NGỌC DUY
(GLO)- Được thành lập tháng 6-2023, nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương quy tụ hơn 150 thành viên gồm những người trẻ, cán bộ, giáo viên và người lao động ở trong và ngoài tỉnh Gia Lai, cùng chung tấm lòng hướng về cộng đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Không có địa điểm cố định, nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương hoạt động theo hình thức kết nối mở, linh hoạt thông qua mạng xã hội để kêu gọi và tổ chức các chương trình thiện nguyện ở nhiều địa phương.

Chị Đỗ Thị Thùy (phường Hội Phú), Trưởng nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương, chia sẻ: “Trước đây, tôi thường cùng bạn bè tham gia các hoạt động từ thiện nhỏ lẻ. Qua mỗi chuyến đi, tôi nhận ra quanh mình còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Tôi nghĩ, một mình làm được ít nhưng nếu nhiều người cùng chung tay thì sẽ làm được nhiều hơn. Từ đó, tôi kêu gọi những tấm lòng đồng cảm để lập nên nhóm Kết nối yêu thương”.

Nhóm Kết nối yêu thương lan tỏa tinh thần nhân ái đến các vùng khó khăn. Ảnh: Ngọc Duy

Để duy trì hoạt động đều đặn, mọi thành viên ai cũng phải tích cực sắp xếp thời gian và công việc cá nhân và kiên trì. Nhưng chính niềm tin vào ý nghĩa của việc mình làm đã giúp nhóm vượt qua mọi trở ngại, tiếp tục đồng hành lan tỏa tinh thần nhân ái ở vùng cao nguyên Gia Lai.

Sau hơn 2 năm hoạt động, nhóm đã thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện đến vùng sâu, vùng xa, trao tặng hàng nghìn suất quà, hàng chục nghìn cây keo giống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhiều suất học bổng ý nghĩa dành cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Chị Đỗ Thị Thùy – Trưởng nhóm Kết nối yêu thương (bìa trái) trao tiền hỗ trợ cho học sinh khó khăn. Ảnh Ngọc Duy

Chị Hồ Thị Thùy Trang (phường Thống Nhất) chia sẻ: “Tôi tham gia nhóm Kết nối yêu thương từ những ngày đầu. Mỗi chuyến đi đều để lại trong tôi nhiều cảm xúc, nhất là khi thấy niềm vui của bà con vùng khó khi nhậnđược quà. Điều khiến chúng tôi gắn bó đến nay chính là tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của các thành viên. Ai cũng bận rộn công việc riêng, nhưng luôn sẵn lòng chung tay khi nhóm phát động những chuyến đi thiện nguyện”.

Qua những chuyến thực tế về địa phương, các thành viên có dịp gặp gỡ nhiều em nhỏ hiếu học nhưng cuộc sống khó khăn, thiếu thốn. Nhóm nhận ra rằng, việc trao quà chỉ mang ý nghĩa tạm thời. Điều quan trọng hơn là tạo cơ hội để các em được học tập, nuôi dưỡng ước mơ vươn lên.

Từ suy nghĩ đó, dự án “Nuôi em thành tài” ra đời vào tháng 1-2024, mang theo mong muốn của nhóm hỗ trợ học sinh khó khăn trên chặng đường học tập lâu dài.

Chị Đỗ Thị Thùy cho biết: Dự án hướng tới mục tiêu dài hạn, đồng hành cùng các em đến khi hoàn thành chương trình THPT, thậm chí có thể tiếp tục hỗ trợ đến bậc đại học tùy vào điều kiện thực tế. Qua đó, đang hỗ trợ 16 em, bao gồm: 13 học sinh THCS, THPT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phía Tây tỉnh và 3 sinh viên đang học năm thứ nhất tại các trường đại học ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Mỗi em được giúp đỡ 1 triệu đồng/tháng để tiếp sức đến trường. Chi phí hỗ trợ duy trì từ sự đóng góp hằng tháng của các thành viên trong nhóm.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, nhóm còn mở lớp học tiếng Anh miễn phí dành cho các em trong dự án. Do không có địa điểm cố định, lớp được tổ chức tại các quán cà phê, kết hợp học trực tiếp và học trực tuyến với sự đồng hành giảng dạy của các thầy cô Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai (phường Hội Phú). Thời gian học được bố trí linh hoạt, phù hợp với các em ngoài giờ học chính khóa.

Các thầy cô Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai đồng hành cùng các em trong lớp học tiếng Anh miễn phí. Ảnh: Ngọc Duy

Em Nguyễn Hạnh Nguyên (lớp 7, Trường THCS Lý Tự Trọng, phường An Phú), học sinh được hỗ trợ trong dự án “Nuôi em thành tài”, chia sẻ: “Trước đây, em ít có cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa hay học thêm như các bạn khác. Từ khi được các cô chú trong nhóm Kết nối yêu thương giúp đỡ, em không chỉ được hỗ trợ chi phí học tập mà còn được học tiếng Anh miễn phí, được tham gia các buổi sinh hoạt vui và bổ ích. Em thấy mình tự tin hơn, biết thêm nhiều điều mới”.

Bà Lý Thị Hồng Trị-Trưởng ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên-nhìn nhận: “Nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương đã và đang góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội tại địa phương. Dù không có địa điểm cố định, song nhóm hoạt động bài bản, có kế hoạch rõ ràng và tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Điều đáng quý là tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và bền bỉ của các thành viên”.

