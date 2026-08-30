Hoài Ân hỗ trợ thủ tục hành chính cho học sinh, sinh viên dịp lễ Quốc khánh 2-9

(GLO)- Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) triển khai giải quyết thủ tục hành chính cho học sinh, sinh viên trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Cụ thể, hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho học sinh, sinh viên sẽ diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 31-8-2026 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoài Ân đến tận nhà giải quyết thủ tục cho các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Sương

Đối tượng được phục vụ là học sinh, sinh viên trên địa bàn xã Hoài Ân có nhu cầu được giải quyết các thủ tục hành chính. Trong đó ưu tiên hỗ trợ các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn và có thành tích cao trong học tập.

Các thủ tục được tiếp nhận, hướng dẫn nộp hồ sơ gồm: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp; chứng thực chữ ký trong các văn bản giấy tờ là thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính.

Hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên, nhất là các sinh viên đang học tập xa quê trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, xây dựng chính quyền số thân thiện, hiện đại.