Tự hào 60 năm truyền thống Trung đoàn 866

(GLO)- Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 866 đã hun đúc truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 26-8, Trung đoàn 866 (Quân đoàn 34) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống đơn vị (26/8/1966 - 26/8/2026).

Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 cùng đông đảo cán bộ, nguyên cán bộ Trung đoàn qua các thời kỳ tham dự buổi lễ.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Trung đoàn 866. Ảnh: Bảo Long

Cách đây 60 năm, trước yêu cầu của cuộc kháng chiến và nhiệm vụ quốc tế, Trung đoàn 866 được thành lập trên cơ sở các phân đội đang làm nhiệm vụ tại Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng.

Trong 10 năm chiến đấu, công tác tại nước bạn Lào, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vượt qua nhiều gian khổ, góp phần cùng quân và dân Lào giải phóng đất nước.

Trở về nước, Trung đoàn tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như xây dựng kinh tế, bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Với những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, Trung đoàn vinh dự 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Từ năm 1988, Trung đoàn về đóng quân tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định trước đây (nay thuộc xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai). Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng lực lượng dự bị động viên, đơn vị luôn chú trọng công tác dân vận, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; tích cực tham gia phòng - chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện các phong trào, cuộc vận động.

Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 866 phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: Bảo Long

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Dương Văn Quang biểu dương những thành tích và truyền thống vẻ vang của Trung đoàn 866 trong 60 năm qua; đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục xây dựng vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chăm lo đời sống bộ đội, phát huy truyền thống các thế hệ cha anh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kế thừa truyền thống vẻ vang, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 866 tiếp tục đoàn kết, rèn luyện, nâng cao sức mạnh tổng hợp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.