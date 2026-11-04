(GLO)- Sáng 4-11, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Vụ Thông tin báo chí (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam khai mạc khóa tập huấn truyền thông chiến lược và công tác báo chí phục vụ APEC 2027.

Tham gia khóa tập huấn có 36 đại biểu là cán bộ phụ trách công tác truyền thông, báo chí phục vụ APEC 2027 của các tỉnh, thành phố và đại diện các cơ quan báo chí trong cả nước.

Phát biểu khai mạc, bà Phạm Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí (Bộ Ngoại giao) nhấn mạnh vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Trong bối cảnh môi trường truyền thông thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là sự phát triển của mạng xã hội, công tác thông tin đối ngoại đứng trước cả cơ hội và thách thức, đòi hỏi phải đổi mới phương thức tiếp cận, nâng cao chất lượng và hiệu quả truyền tải thông tin.

Bà Phạm Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí (Bộ Ngoại giao) phát biểu khai mạc tập huấn. Ảnh: Minh Hoàng

Theo bà Phạm Thu Hằng, năm 2027 là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai APEC. Việc nâng cao năng lực truyền thông, tăng cường phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị có ý nghĩa quan trọng trong công tác chuẩn bị, góp phần tổ chức thành công Năm APEC Việt Nam 2027.

Tại khóa tập huấn, các đại biểu được chia sẻ kinh nghiệm của Hoa Kỳ về truyền thông chiến lược và làm việc với báo chí tại các sự kiện cấp cao; tìm hiểu những định hướng, ưu tiên trong công tác truyền thông đối ngoại phục vụ Năm APEC Việt Nam 2027.

Các đại biểu tham gia tập huấn. Ảnh: Minh Hoàng

Chương trình tập trung vào việc tận dụng các nền tảng truyền thông số để mở rộng phạm vi tiếp cận, thu hút công chúng và tăng cường lan tỏa thông điệp chính thức; ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông đối ngoại; trang bị kỹ năng nhận diện những vấn đề mới nổi, phản hồi báo chí bằng thông tin đã được kiểm chứng và sử dụng AI có trách nhiệm.

Thông qua các chuyên đề và hoạt động trao đổi, thảo luận, khóa tập huấn góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông chiến lược, tăng cường khả năng phối hợp, xử lý thông tin và làm việc với báo chí, đáp ứng yêu cầu công tác thông tin đối ngoại phục vụ Năm APEC Việt Nam 2027.