Quyền Bộ trưởng Hùng Cao bị chất vấn vì âm thầm cách chức nhiều sĩ quan cấp cao

(GLO)- Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao đang chịu sức ép từ Quốc hội sau khi quân chủng này không công khai việc miễn nhiệm nhiều sĩ quan cấp cao, trong đó có toàn bộ kíp chỉ huy tàu ngầm USS South Dakota.

Ngày 13-11, 2 Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Joe Courtney và Adam Smith đã yêu cầu ông Hùng Cao cùng Đô đốc Daryl Caudle, Tư lệnh Hải quân Mỹ, giải trình về việc không thông báo cho Ủy ban Quân vụ Hạ viện quyết định miễn nhiệm kíp chỉ huy tàu ngầm USS South Dakota.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao tại căn cứ Miramar ở bang California hôm 8-10. Ảnh: US Navy

Trước đó, ngày 14-10, 3 nhân sự gồm Hạm trưởng Daniel Goodwin, Phó Hạm trưởng Jacqueline Penichet và thủy thủ trưởng Jon Nogaj bị cách chức. Quyết định được đưa ra sau sự cố tàu gặp vùng nước nông hồi tháng 9.

Trong thư gửi lãnh đạo Hải quân, 2 nghị sĩ cho biết Quốc hội chưa được thông báo về quyết định nhân sự cũng như sự cố liên quan, dù đã gần 1 tháng trôi qua.

Họ yêu cầu làm rõ hoàn cảnh dẫn đến việc cách chức, khả năng tàu gặp sự cố mắc cạn hoặc tai nạn trên biển, đồng thời đề nghị Hải quân trả lời trước ngày 20-11.

Theo các nghị sĩ, việc chia sẻ thông tin về tai nạn trên biển và những thay đổi trong đội ngũ chỉ huy là thông lệ lâu nay giữa Hải quân và Quốc hội, dù không được quy định cụ thể trong luật.

Việc không thông báo lần này làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

USS South Dakota không phải trường hợp duy nhất. Ngày 27-9, Hải quân Mỹ miễn nhiệm Trung tá Caitlin Cunningham, chỉ huy tàu khu trục USS Michael Murphy, với lý do mất lòng tin.

Con tàu này đang được triển khai hỗ trợ các hoạt động quân sự liên quan đến Iran. Bà Cunningham đảm nhiệm vị trí chưa đầy 1 năm.

Các trường hợp trên khác với thông lệ Hải quân Mỹ thường công khai những quyết định miễn nhiệm chỉ huy cấp cao trong vòng vài ngày.

Những diễn biến này có thể gây thêm khó khăn cho ông Hùng Cao trước phiên điều trần phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Hải quân chính thức, dự kiến diễn ra ngày 17-11.

Ông hiện còn vướng yêu cầu về thời gian xuất ngũ tối thiểu 7 năm và cần được Quốc hội thông qua cơ chế miễn trừ để chính thức đảm nhiệm chức vụ.