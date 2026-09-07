Ông Hùng Cao còn phải vượt qua hai vòng phê chuẩn để trở thành Bộ trưởng Hải quân Mỹ

(GLO)- Để chính thức trở thành Bộ trưởng Hải quân Mỹ, ông Hùng Cao sẽ phải vượt qua quy trình phê chuẩn tại Quốc hội, trong đó trước hết cần được miễn trừ quy định về thời gian rời quân ngũ đối với người được bổ nhiệm vào vị trí này.

Ngày 1-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đề cử ông Hùng Cao, người đang giữ chức Quyền Bộ trưởng Hải quân, đảm nhiệm chính thức vị trí này và đề nghị Thượng viện sớm phê chuẩn.

Đề cử được đưa ra sau khi ông Hùng Cao đảm nhiệm quyền Bộ trưởng từ ngày 22-4, thời điểm người tiền nhiệm John Phelan rời chức vụ.

Tuy nhiên, theo quy định của luật liên bang Mỹ, người từng là sĩ quan tại ngũ thuộc lực lượng vũ trang chính quy, phải cách thời điểm rời quân ngũ ít nhất 7 năm mới đủ điều kiện đảm nhiệm một số chức vụ dân sự cấp cao tại Bộ Quốc phòng Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Hải quân.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao. Ảnh: AFP

Ông Hùng Cao nghỉ phục vụ tại ngũ vào tháng 10-2021, với quân hàm Đại tá. Vì chưa đủ 7 năm, nên trường hợp của ông cần được Quốc hội thông qua miễn trừ, trước khi ông có thể được bổ nhiệm chính thức. Việc miễn trừ phải được cả Hạ viện và Thượng viện chấp thuận.

Điều này có thể mất nhiều thời gian. Tại Thượng viện, một dự luật miễn trừ có thể phải đạt 60 phiếu, để vượt qua thủ tục chấm dứt tranh luận nếu bị áp dụng cơ chế filibuster (chiến thuật câu giờ).

Trong khi đó, đảng Cộng hòa hiện giữ 53/100 ghế tại Thượng viện, nên cần thêm sự ủng hộ của các nghị sĩ Dân chủ, nếu cuộc bỏ phiếu đòi hỏi ngưỡng 60 phiếu.

Sau khi vấn đề miễn trừ được giải quyết, đề cử ông Hùng Cao sẽ được xem xét theo quy trình nhân sự thông thường của Thượng viện.

Hồ sơ được chuyển tới Ủy ban Quân vụ Thượng viện để điều trần và chất vấn, sau đó ủy ban này bỏ phiếu quyết định có đưa đề cử ra phiên toàn thể hay không.

Tại phiên toàn thể, đề cử chỉ cần đạt quá bán để được phê chuẩn. Với cơ cấu hiện nay của Thượng viện, ngưỡng thông thường là 51 phiếu, hoặc 50 phiếu cùng lá phiếu quyết định của Phó Tổng thống JD Vance.

Ông Hùng Cao từng trải qua quy trình tương tự khi được Tổng thống Trump đề cử làm Thứ trưởng Hải quân. Ngày 1-10-2025, Thượng viện đã phê chuẩn ông với 52 phiếu thuận và 45 phiếu chống.

Tuy nhiên, lần này quy trình có thêm yêu cầu miễn trừ do thời điểm ông rời quân ngũ. Trong khi đó, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11, khiến thời gian dành cho Quốc hội xử lý vấn đề trở nên hạn hẹp.

Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ khi đó chưa bắt đầu các bước cần thiết để xin miễn trừ cho ông Hùng Cao, trong khi một số nghị sĩ Dân chủ không ủng hộ việc đẩy nhanh quy trình.

Nếu được phê chuẩn, ông Hùng Cao sẽ trở thành người đứng đầu dân sự của Bộ Hải quân Mỹ, cơ quan quản lý cả Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ.