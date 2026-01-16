(GLO)- Mỹ có thể tốn hơn 120 triệu USD đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh tùy theo phạm vi và tốc độ triển khai, theo phân tích của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) hôm 14-1.

Tháng 9-2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cho phép sử dụng "Bộ Chiến tranh" như một tên gọi thứ hai của Lầu Năm Góc.

Tấm biển mới cho thấy ông Pete Hegseth hiện là Bộ trưởng Chiến tranh ở Lầu Năm Góc. Ảnh: AP/TNO

Theo đó, Người đứng đầu Bộ Chiến tranh Pete Hegseth nhanh chóng hưởng ứng việc "tái thiết thương hiệu" và lập tức áp dụng tên gọi mới. Cụ thể, ông đã chỉ đạo tháo bỏ dòng chữ mạ vàng lớn "Secretary of Defense" (Bộ Quốc phòng) bên ngoài văn phòng và thay thế bằng tấm biển mới ghi "Secretary of War" (Bộ Chiến tranh).

Và trang web chính thức của Lầu Năm Góc cũng được chuyển từ tên miền defense.gov sang war.gov ngay trong ngày Tổng thống Donald Trump ký ban hành sắc lệnh hồi tháng 9-2025.

Nếu quá trình đổi tên được áp dụng trên diện rộng với tốc độ đẩy nhanh trong toàn bộ bộ máy chính quyền, tổng chi phí có thể lên tới 125 triệu USD-theo báo cáo mới của CBO.

Theo đánh giá, một phương án "triển khai với quy mô khiêm tốn" trong phạm vi nội bộ có thể tiêu tốn khoảng 10 triệu USD. Dự kiến, nhiều khả năng khoản chi này sẽ được bù đắp trong ngân sách hiện có của Lầu Năm Góc.

Quy trình đổi tên mang tính luật định đối với Bộ trên có thể khiến chi phí "đội" lên hàng trăm triệu USD, tùy thuộc vào cách Quốc hội và Bộ Chiến tranh lựa chọn thực hiện.

Hiện phần lớn hệ thống biển hiệu, biểu trưng và con dấu tại Lầu Năm Góc vẫn chưa được thay theo tên gọi mới. Và vẫn chưa rõ quy trình đổi tên mới có được triển khai tại các cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp thế giới hay không.

Trước đó, ngày 12-11-2025, NBC News dẫn các nguồn tin cho biết, quyết định đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, chỉ riêng việc làm lại tiêu đề thư, biển hiệu của Bộ liên quan tại các cơ sở quân sự của Mỹ trên toàn cầu đã tốn khoảng 1 tỷ USD. Và một trong những hạng mục đắt đỏ nhất là viết lại mã nguồn cho tất cả website nội bộ và đối ngoại của Bộ, cũng như các phần mềm khác đang chạy trên hệ thống bảo mật và hệ thống tiêu chuẩn.