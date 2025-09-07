Tổng thống Mỹ Trump đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh

(GLO)- Tổng thống Mỹ Trump ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh, cho biết quyết định đã gửi đi "thông điệp chiến thắng" đến toàn thế giới.

Ngày 5-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp để đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, trở lại tên gọi của bộ này thời Chiến tranh thế giới thứ hai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng ngày 5-9. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh nhằm báo hiệu với thế giới rằng Mỹ là một thế lực đáng gờm, theo hãng tin AP.

Trong buổi lễ tại Nhà Trắng, vị tổng thống cho rằng tên gọi hiện tại tồn tại hơn 70 năm là quá "phải đạo" và không phản ánh đúng bối cảnh quốc tế hiện nay.

"Tôi nghĩ nó gửi đi một thông điệp chiến thắng", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục về việc đổi tên. "Đây là tên gọi thích hợp hơn nhiều trong bối cảnh thế giới hiện nay".

Theo Guardian, tên gọi "Bộ Chiến tranh" tồn tại từ năm 1789 đến năm 1947, khi cựu Tổng thống Harry Truman ký Đạo luật An ninh Quốc gia, tổ chức lại các lực lượng vũ trang thành một cơ quan thống nhất. Hai năm sau, Quốc hội đổi tên thành "Bộ Quốc phòng" để tránh viết tắt "NME" (National Military Establishment) gây hiểu lầm gần giống "enemy" (kẻ thù).

Việc đổi tên các bộ rất hiếm khi xảy ra và cần phải được Quốc hội phê chuẩn. Hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, là ông Mike Lee của bang Utah và ông Rick Scott của bang Florida, cùng một thành viên Hạ viện đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Greg Steube của bang Florida, đã trình dự luật vào ngày 5-9 để thực hiện thay đổi này.

Ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2, Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đưa Bộ Quốc phòng trở lại tên gọi ban đầu năm 1789, cho rằng tên gọi hiện tại không phản ánh đúng "ưu tiên hàng đầu" là giành chiến thắng trong chiến tranh. Ông cáo buộc việc đổi tên thành Bộ Quốc phòng (Department of Defense) sau Thế chiến II chỉ là vì chính phủ Mỹ khi đó "đi theo tư tưởng thức tỉnh".

"Chúng ta đã thắng Thế chiến I, thắng Thế chiến II và tất cả các cuộc chiến trước đó. Rồi sau đó chúng ta 'thức tỉnh' và đổi thành Bộ Quốc phòng. Bây giờ, chúng ta quay trở lại Bộ Chiến tranh", ông Trump nói.

Bảng tên được thay đổi ở Lầu Năm Góc sau khi ông Trump ký sắc lệnh. Trong ảnh là bảng tên của ông Pete Hegseth với danh xưng mới là "Bộ trưởng Chiến tranh", Ảnh: REUTERS

Các biển hiệu đã được thay đổi quanh văn phòng của người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth trước sự chứng kiến của hơn chục nhân viên. Ông Donald Trump cho biết cũng sẽ có văn phòng phẩm mới.

Ông Hegseth, người mà tổng thống Mỹ đã bắt đầu gọi là "Bộ trưởng Bộ Chiến tranh" đã phát biểu trong lễ ký sắc lệnh rằng Mỹ "sẽ tấn công, không chỉ phòng thủ", sử dụng "sức sát thương tối đa".

Quốc hội Mỹ phải chính thức thông qua tên mới và một số người ủng hộ thân cận nhất của ông Donald Trump tại Đồi Capitol đã đề xuất một dự luật vào cùng ngày để đưa tên mới vào luật.

Bộ Quốc phòng Mỹ được gọi là Bộ Chiến tranh cho đến năm 1949, khi Quốc hội hợp nhất Lục quân, Hải quân và Không quân sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Các nhà sử học cho rằng cái tên này được chọn một phần để báo hiệu rằng trong thời đại hạt nhân, Mỹ tập trung vào việc ngăn ngừa xung đột.

Ngay sau lễ ký, website chính thức và các tài khoản mạng xã hội của Bộ Quốc phòng Mỹ đã được đổi tên, phản ánh sự tái định danh.

Tuy nhiên sắc lệnh mới này đã vấp phải chỉ trích từ Đảng Dân chủ, cho rằng đây là chiêu trò chính trị tốn kém của ông Trump nhằm tạo dấu ấn cho riêng bản thân.

Truyền thông Mỹ dự đoán việc đổi tên có thể tiêu tốn hàng tỷ USD để thay đổi logo, email, đồng phục và cơ cấu của hàng trăm cơ quan. Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết chi phí sẽ được công bố sau khi triển khai sắc lệnh.